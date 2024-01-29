В Киеве утверждают, что на Украине внедрили 315 стандартов НАТО
В Киеве утверждают, что на конец января на Украине внедрили 315 стандартов НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Триста пятнадцать стандартов НАТО внедрено на Украине на конец января 2024 года, сообщили в министерстве обороны страны.
Всего в Североатлантическом альянсе существует около 1,2 тысячи постоянно меняющихся стандартов, совершенствующихся путем пересмотра по меньшей мере каждые три года.
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"Всего в минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО: 192 (88% от запланированного) – в рамках целей партнерства Украина-НАТО, являющихся первоочередными стандартами альянса и 123 - в инициативном порядке, внедряемых Украиной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.