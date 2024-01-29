https://ria.ru/20240129/nato-1924194883.html

В Киеве утверждают, что на Украине внедрили 315 стандартов НАТО

В Киеве утверждают, что на Украине внедрили 315 стандартов НАТО - РИА Новости, 29.01.2024

В Киеве утверждают, что на Украине внедрили 315 стандартов НАТО

Триста пятнадцать стандартов НАТО внедрено на Украине на конец января 2024 года, сообщили в министерстве обороны страны. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:38

2024-01-29T17:38

2024-01-29T17:38

в мире

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Триста пятнадцать стандартов НАТО внедрено на Украине на конец января 2024 года, сообщили в министерстве обороны страны. Всего в Североатлантическом альянсе существует около 1,2 тысячи постоянно меняющихся стандартов, совершенствующихся путем пересмотра по меньшей мере каждые три года. "Всего в минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО: 192 (88% от запланированного) – в рамках целей партнерства Украина-НАТО, являющихся первоочередными стандартами альянса и 123 - в инициативном порядке, внедряемых Украиной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924066129.html

https://ria.ru/20240126/nato-1923718132.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нато