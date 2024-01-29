https://ria.ru/20240129/nato-1924136306.html

Эстонский генерал заявил, что многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией

Эстонский генерал заявил, что многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией - РИА Новости, 29.01.2024

Эстонский генерал заявил, что многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией

Многие армии стран НАТО не готовы к конфликту с Россией, заявил командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм газете New York Times. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:22

2024-01-29T14:22

2024-01-29T14:22

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Многие армии стран НАТО не готовы к конфликту с Россией, заявил командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм газете New York Times. "Последние несколько лет прояснили, что НАТО как военный альянс, многие (входящие в него) страны, не готовы вести полномасштабные операции, что на простом человеческом языке означает, что многие армии НАТО не готовы воевать с Россией", - заявил генерал. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы имеющие место планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эстония, нато, в мире, вооруженные силы рф