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Эстонский генерал заявил, что многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией - РИА Новости, 29.01.2024
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14:22 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/nato-1924136306.html
Эстонский генерал заявил, что многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией
Эстонский генерал заявил, что многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией - РИА Новости, 29.01.2024
Эстонский генерал заявил, что многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией
Многие армии стран НАТО не готовы к конфликту с Россией, заявил командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм газете New York Times. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:22
2024-01-29T14:22
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нато
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Многие армии стран НАТО не готовы к конфликту с Россией, заявил командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм газете New York Times. "Последние несколько лет прояснили, что НАТО как военный альянс, многие (входящие в него) страны, не готовы вести полномасштабные операции, что на простом человеческом языке означает, что многие армии НАТО не готовы воевать с Россией", - заявил генерал. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы имеющие место планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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россия, эстония, нато, в мире, вооруженные силы рф
Россия, Эстония, НАТО, В мире, Вооруженные силы РФ
Эстонский генерал заявил, что многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией

Эстонский генерал Пальм: армии многих стран НАТО не готовы воевать с Россией

© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony FordТанк M1A3 Abrams армии США во время учений
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony Ford
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Многие армии стран НАТО не готовы к конфликту с Россией, заявил командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм газете New York Times.
«
"Последние несколько лет прояснили, что НАТО как военный альянс, многие (входящие в него) страны, не готовы вести полномасштабные операции, что на простом человеческом языке означает, что многие армии НАТО не готовы воевать с Россией", - заявил генерал.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы имеющие место планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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РоссияЭстонияНАТОВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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