https://ria.ru/20240129/nato-1924101565.html

В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 29.01.2024

В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку он не в состоянии вести крупномасштабные бои, заявил... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:03

2024-01-29T12:03

2024-01-29T12:03

украина

россия

москва

скотт риттер

владимир путин

нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку он не в состоянии вести крупномасштабные бои, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."У НАТО нет возможности вмешаться напрямую (в конфликт на Украине. – Прим. ред.). Мы видим сейчас, что это полностью несостоятельная организация. НАТО не может вести крупномасштабные наземные бои больше недели или двух", — признался он.Риттер отметил, что мощности российского военно-промышленного комплекса намного превышают таковые стран-членов альянса. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день российская армия самая сильная в мире, в то время как вооруженные силы стран блока находятся в плачевном состоянии: численность британской армии сокращается, немецкие и французские солдаты и вовсе не умеют воевать."НАТО находится в упадке. <…> Если американская бригада вступит в бой (на Украине. —Прим. ред.), ее уничтожат за три, три с половиной дня. Они не знают, как воевать в этом конфликте", — резюмировал бывший разведчик.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924066341.html

https://ria.ru/20240129/vsu-1924089231.html

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россия

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украина, россия, москва, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы сша