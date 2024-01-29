https://ria.ru/20240129/nato-1924047810.html
НАТО до июля может согласовать создание "военного Шенгена", сообщили СМИ
НАТО до июля может согласовать создание "военного Шенгена", сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
НАТО до июля может согласовать создание "военного Шенгена", сообщили СМИ
Страны НАТО могут согласовать создание системы "военного Шенгена", которая бы позволила военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T03:21
2024-01-29T03:21
2024-01-29T09:08
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Страны НАТО могут согласовать создание системы "военного Шенгена", которая бы позволила военным формированиями свободно перемещаться в пределах границ стран-членов, до саммита альянса в Вашингтоне в июле, сообщает газета Times. "Уже многие годы лидеры альянса стремятся создать военный эквивалент шенгенской зоны, которая позволила бы по большей части беспрепятственно перемещаться в границах стран-участниц. Насколько можно понять, сейчас ведутся переговоры по созданию серии "военных коридоров" в Европе, и результаты могут объявлены до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле", - пишет газета. Как подчеркивает издание, в настоящее время трансграничные учения НАТО зачастую требуют выполнения большого количества бумажный работы, что может оказаться критичным в случае военного кризиса. Отмечается, что в альянсе также разочарованы бюрократией, связанной с правилами использования одной и той же экипировки военными разных стран. В пример приводится текущая ситуация, при которой десантники одной страны-члена НАТО не могут использовать парашюты других стран-участниц, даже если они абсолютно пригодны к использованию.
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вашингтон (штат), нато, европа, в мире
Вашингтон (штат), НАТО, Европа, В мире
НАТО до июля может согласовать создание "военного Шенгена", сообщили СМИ
Times: НАТО может согласовать создание военного Шенгена до саммита в июле