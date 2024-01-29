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В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков - РИА Новости, 29.01.2024
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16:52 29.01.2024 (обновлено: 16:58 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/narkotiki-1924182663.html
В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков
В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков - РИА Новости, 29.01.2024
В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков
Суд в Волгограде приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана, уговорившего 17-летнюю девушку попробовать наркотики, после чего она... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:52
2024-01-29T16:58
происшествия
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узбекистан
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ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана, уговорившего 17-летнюю девушку попробовать наркотики, после чего она умерла, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая 2023 года 22-летний мигрант из Узбекистана познакомился в баре Волгограда с тремя девушками, две из которых – несовершеннолетние. Он уговорил их попробовать наркотики, в итоге 17-летняя девушка скончалась. Молодой человек после происшествия уехал из региона, но был задержан в Астраханской области. По данным прокуратуры, в понедельник Центральный районный суд Волгограда признал его виновным в незаконном сбыте наркотиков несовершеннолетним, в покушении на сбыт в составе группы и склонении к потреблению запрещенных веществ двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, повлекшее смерть. "С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923145954.html
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происшествия, волгоград, узбекистан, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Узбекистан, Волгоградская область
В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков

Мигрант, угостивший волгоградку смертельной дозой наркотиков, получил 15 лет

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана, уговорившего 17-летнюю девушку попробовать наркотики, после чего она умерла, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая 2023 года 22-летний мигрант из Узбекистана познакомился в баре Волгограда с тремя девушками, две из которых – несовершеннолетние. Он уговорил их попробовать наркотики, в итоге 17-летняя девушка скончалась. Молодой человек после происшествия уехал из региона, но был задержан в Астраханской области.
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По данным прокуратуры, в понедельник Центральный районный суд Волгограда признал его виновным в незаконном сбыте наркотиков несовершеннолетним, в покушении на сбыт в составе группы и склонении к потреблению запрещенных веществ двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, повлекшее смерть.
«
"С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
Приговор в силу не вступил.
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