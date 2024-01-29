https://ria.ru/20240129/narkotiki-1924182663.html

В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков

В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков - РИА Новости, 29.01.2024

В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков

Суд в Волгограде приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана, уговорившего 17-летнюю девушку попробовать наркотики, после чего она... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:52

2024-01-29T16:52

2024-01-29T16:58

происшествия

волгоград

узбекистан

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15354/00/153540088_0:268:2966:1936_1920x0_80_0_0_980e56d09b2b9aaf8702764b6e5d7105.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана, уговорившего 17-летнюю девушку попробовать наркотики, после чего она умерла, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая 2023 года 22-летний мигрант из Узбекистана познакомился в баре Волгограда с тремя девушками, две из которых – несовершеннолетние. Он уговорил их попробовать наркотики, в итоге 17-летняя девушка скончалась. Молодой человек после происшествия уехал из региона, но был задержан в Астраханской области. По данным прокуратуры, в понедельник Центральный районный суд Волгограда признал его виновным в незаконном сбыте наркотиков несовершеннолетним, в покушении на сбыт в составе группы и склонении к потреблению запрещенных веществ двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего, повлекшее смерть. "С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923145954.html

https://ria.ru/20240116/sud-1921581426.html

волгоград

узбекистан

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, узбекистан, волгоградская область