https://ria.ru/20240129/moskva-1924177048.html

Бирюков: более 2,7 тысяч фонарей установили возле учебных учреждений Москвы

Бирюков: более 2,7 тысяч фонарей установили возле учебных учреждений Москвы - РИА Новости, 29.01.2024

Бирюков: более 2,7 тысяч фонарей установили возле учебных учреждений Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в 2023 году на территориях образовательных учреждений Москвы свыше 2,7 тысячи новых фонарей, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:29

2024-01-29T16:29

2024-01-29T16:29

новости подмосковья

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в 2023 году на территориях образовательных учреждений Москвы свыше 2,7 тысячи новых фонарей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организация надежного и качественного освещения территорий образовательных учреждений - школ, детских садов и других - находится на особом контроле, только в 2023 году установили там более 2,7 тысячи дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что больше всего новых фонарей появилось в Юго-Западном, Южном и Западном административных округах столицы. "В новых опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Около детских садов устанавливаем торшеры высотой по 4,5 метра, на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры, эксплуатация которых не требует применения спецтехники", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.

https://radiosputnik.ru/20240129/innovatsii-1924146227.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков