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Бирюков: более 2,7 тысяч фонарей установили возле учебных учреждений Москвы
Бирюков: более 2,7 тысяч фонарей установили возле учебных учреждений Москвы - РИА Новости, 29.01.2024
Бирюков: более 2,7 тысяч фонарей установили возле учебных учреждений Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в 2023 году на территориях образовательных учреждений Москвы свыше 2,7 тысячи новых фонарей, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:29
2024-01-29T16:29
2024-01-29T16:29
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в 2023 году на территориях образовательных учреждений Москвы свыше 2,7 тысячи новых фонарей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организация надежного и качественного освещения территорий образовательных учреждений - школ, детских садов и других - находится на особом контроле, только в 2023 году установили там более 2,7 тысячи дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что больше всего новых фонарей появилось в Юго-Западном, Южном и Западном административных округах столицы. "В новых опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Около детских садов устанавливаем торшеры высотой по 4,5 метра, на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры, эксплуатация которых не требует применения спецтехники", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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москва, петр бирюков
Новости Подмосковья, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в 2023 году на территориях образовательных учреждений Москвы свыше 2,7 тысячи новых фонарей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организация надежного и качественного освещения территорий образовательных учреждений - школ, детских садов и других - находится на особом контроле, только в 2023 году установили там более 2,7 тысячи дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что больше всего новых фонарей появилось в Юго-Западном, Южном и Западном административных округах столицы.
"В новых опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Около детских садов устанавливаем торшеры высотой по 4,5 метра, на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры, эксплуатация которых не требует применения спецтехники", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.