https://ria.ru/20240129/moskva-1924056879.html
В Москве с 2011 года построили более 400 детских садов
В Москве с 2011 года построили более 400 детских садов - РИА Новости, 29.01.2024
В Москве с 2011 года построили более 400 детских садов
Более 400 детских садов построили с 2011 года в Москве, за 2023 год открыли 33 новых детских учреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:37
2024-01-29T07:37
2024-01-29T07:37
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 400 детских садов построили с 2011 года в Москве, за 2023 год открыли 33 новых детских учреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Больше 400 детских садов построено в Москве с 2011 года. Только в прошлом году мы открыли 33 новых садика. Четыре из них - в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский и в поселении Сосенском - совсем недавно", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил мэр, все детские сады оформлены в современном дизайне, групповые комнаты обустроены удобной мебелью, есть пространство для игр, занятий музыкой и спортом. Также особое внимание уделяется площадкам на улице: они спроектированы так, чтобы воспитатели видели каждого ребёнка. Во всех детсадах есть игровые и спортивные зоны на открытом воздухе.
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москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
В Москве с 2011 года построили более 400 детских садов
Собянин: в Москве с 2011 года построили более 400 детских садов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Более 400 детских садов построили с 2011 года в Москве, за 2023 год открыли 33 новых детских учреждения, сообщил
мэр столицы Сергей Собянин.
"Больше 400 детских садов построено в Москве с 2011 года. Только в прошлом году мы открыли 33 новых садика. Четыре из них - в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский и в поселении Сосенском - совсем недавно", - написал он в своем Telegram-канале.
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Как уточнил мэр, все детские сады оформлены в современном дизайне, групповые комнаты обустроены удобной мебелью, есть пространство для игр, занятий музыкой и спортом. Также особое внимание уделяется площадкам на улице: они спроектированы так, чтобы воспитатели видели каждого ребёнка. Во всех детсадах есть игровые и спортивные зоны на открытом воздухе.