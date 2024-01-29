https://ria.ru/20240129/moskva-1924056879.html

В Москве с 2011 года построили более 400 детских садов

В Москве с 2011 года построили более 400 детских садов - РИА Новости, 29.01.2024

В Москве с 2011 года построили более 400 детских садов

Более 400 детских садов построили с 2011 года в Москве, за 2023 год открыли 33 новых детских учреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T07:37

2024-01-29T07:37

2024-01-29T07:37

москва

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 400 детских садов построили с 2011 года в Москве, за 2023 год открыли 33 новых детских учреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Больше 400 детских садов построено в Москве с 2011 года. Только в прошлом году мы открыли 33 новых садика. Четыре из них - в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский и в поселении Сосенском - совсем недавно", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил мэр, все детские сады оформлены в современном дизайне, групповые комнаты обустроены удобной мебелью, есть пространство для игр, занятий музыкой и спортом. Также особое внимание уделяется площадкам на улице: они спроектированы так, чтобы воспитатели видели каждого ребёнка. Во всех детсадах есть игровые и спортивные зоны на открытом воздухе.

https://ria.ru/20231208/stroyka-1914539620.html

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москва, сергей собянин, общество