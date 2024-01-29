https://ria.ru/20240129/moskva-1923742201.html

Ефимов: за год выдали 5,9 тысячи заключений по строительным проектам Москвы

Ефимов: за год выдали 5,9 тысячи заключений по строительным проектам Москвы - РИА Новости, 29.01.2024

Ефимов: за год выдали 5,9 тысячи заключений по строительным проектам Москвы

Почти 6 тысяч заключений в рамках госэкспертизы было выдано за прошлый год в столице, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:05

2024-01-29T14:05

2024-01-29T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

мосгосэкспертиза

жилье

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Почти 6 тысяч заключений в рамках госэкспертизы было выдано за прошлый год в столице, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2023 году в рамках госэкспертизы выдали более 5,9 тысячи заключений, подавляющее число из них – положительные. Из этого объема свыше 1,7 тысячи положительных заключений получили проекты, полностью финансируемые из столичного бюджета", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава Москомэкспертизы Иван Щербаков заявил, что в рамках экспертизы проектной документации проводится анализ проекта на соответствие федеральному и региональному законодательствам, а также московским градостроительным нормам и стандартам. Кроме того, экспертиза предусматривает анализ на соответствие сводам правил в рамках проектирования и строительства.Он добавил, что работниками Мосгосэкспертизы каждый год рассматриваются строительные проекты, которые направлены на развитие Москвы и повышение комфорта местных жителей. По словам Щербакова, также они касаются строительства жилья, в том числе по городской программе реновации жилищного фонда, возведения и капремонта социально значимых объектов, обновления инженерных сетей столицы, а также проектов транспортной инфраструктуры – дорожного строительства и развития столичной подземки.Ранее Ефимов сообщал, что в 2023 году правительство Москвы выделило земельные участки площадью примерно 5,8 га для возведения социальных и коммерческих объектов на западе мегаполиса.

https://ria.ru/20240126/moskva-1923500179.html

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , мосгосэкспертиза, жилье