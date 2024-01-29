https://ria.ru/20240129/moneta-1924107088.html

Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Югре

Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Югре - РИА Новости, 29.01.2024

Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Югре

Банк России в понедельник, 29 января, выпускает в обращение памятную монету "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:31

2024-01-29T12:31

2024-01-29T12:31

экономика

россия

югра

московский монетный двор

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Банк России в понедельник, 29 января, выпускает в обращение памятную монету "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. "Банк России 29 января 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" серии "Российская Федерация", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 27 миллиметров, тираж - 1 миллион штук. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. На боковой стороне - рифленая поверхность с надписями "Десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты расположены надписи "Банк России" и "2024", изображены ветви лавра и дуба и указан номинал монеты - 10 рублей. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения. В нижней части диска - товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба ХМАО-Югры, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра". Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, напоминает ЦБ.

https://rsport.ria.ru/20231114/bank-1909324949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, югра, московский монетный двор, центральный банк рф (цб рф)