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Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Югре - РИА Новости, 29.01.2024
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12:31 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/moneta-1924107088.html
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Югре
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Югре - РИА Новости, 29.01.2024
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Югре
Банк России в понедельник, 29 января, выпускает в обращение памятную монету "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:31
2024-01-29T12:31
экономика
россия
югра
московский монетный двор
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Банк России в понедельник, 29 января, выпускает в обращение памятную монету "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. "Банк России 29 января 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" серии "Российская Федерация", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 27 миллиметров, тираж - 1 миллион штук. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. На боковой стороне - рифленая поверхность с надписями "Десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты расположены надписи "Банк России" и "2024", изображены ветви лавра и дуба и указан номинал монеты - 10 рублей. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения. В нижней части диска - товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба ХМАО-Югры, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра". Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, напоминает ЦБ.
https://rsport.ria.ru/20231114/bank-1909324949.html
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экономика, россия, югра, московский монетный двор, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Югра, Московский монетный двор, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Югре

Центробанк выпустил памятную монету номиналом десять рублей, посвященную Югре

© Фото : Банк России/TelegramПамятная монета из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Ханты-Мансийский автономный округ — Югра" серии "Российская Федерация"
Памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей Ханты-Мансийский автономный округ — Югра серии Российская Федерация - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Банк России/Telegram
Памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Ханты-Мансийский автономный округ — Югра" серии "Российская Федерация"
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Банк России в понедельник, 29 января, выпускает в обращение памятную монету "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор.
"Банк России 29 января 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" серии "Российская Федерация", - говорится в сообщении.
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Диаметр монеты - 27 миллиметров, тираж - 1 миллион штук. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. На боковой стороне - рифленая поверхность с надписями "Десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты расположены надписи "Банк России" и "2024", изображены ветви лавра и дуба и указан номинал монеты - 10 рублей. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения. В нижней части диска - товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба ХМАО-Югры, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, напоминает ЦБ.
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