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Стартовал прием заявок для голосования через "Мобильного избирателя"

Стартовал прием заявок для голосования через "Мобильного избирателя" - РИА Новости, 29.01.2024

Стартовал прием заявок для голосования через "Мобильного избирателя"

Прием заявлений для участия в голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года через механизм "Мобильный избиратель" стартует в понедельник, 29 января, и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T00:26

2024-01-29T00:26

2024-01-29T00:53

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выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прием заявлений для участия в голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года через механизм "Мобильный избиратель" стартует в понедельник, 29 января, и продлится до 11 марта, сообщили в ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Согласно утвержденному ЦИК Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению выборов президента РФ, избиратели могут подать в электронном виде через портал "Госуслуги" заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с 29 января до 24.00 по московскому времени 11 марта. В эти же сроки граждане могут отозвать свое заявление. Кроме того, как ранее сообщали в ЦИК, для выбора удобного избирательного участка для голосования через механизм "Мобильный избиратель" в эти же сроки нужно подать заявление в территориальную комиссию или в МФЦ, или можно лично обратиться в участковую комиссию с таким заявлением с 6 по 11 марта. Механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданину РФ, обладающему активным избирательным правом на соответствующих выборах, проголосовать на любом выбранном им избирательном участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства, а также дистанционно через интернет, если дистанционное электронное голосование предусмотрено в регионе избирателя.

https://ria.ru/20230829/vybory-1892971881.html

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россия, политика, совет федерации рф