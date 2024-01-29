https://ria.ru/20240129/mizulina-1924142905.html
ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список
ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список - РИА Новости, 29.01.2024
ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список
Европейский союз в понедельник расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:43
2024-01-29T14:43
2024-01-29T15:36
евросоюз
лига безопасного интернета
екатерина мизулина
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Европейский союз в понедельник расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и её главы Екатерины Мизулиной, сообщается в заявлении Совета ЕС."В списки включены трое представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека… В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина", - указывается в документе.
https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923234015.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, лига безопасного интернета, екатерина мизулина, санкции в отношении россии
Евросоюз, Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина, Санкции в отношении России
ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список
ЕС ввел санкции против "Лиги безопасного интернета" и Екатерины Мизулиной