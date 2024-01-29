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ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список - РИА Новости, 29.01.2024
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14:43 29.01.2024 (обновлено: 15:36 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/mizulina-1924142905.html
ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список
ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список - РИА Новости, 29.01.2024
ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список
Европейский союз в понедельник расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:43
2024-01-29T15:36
евросоюз
лига безопасного интернета
екатерина мизулина
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Европейский союз в понедельник расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и её главы Екатерины Мизулиной, сообщается в заявлении Совета ЕС."В списки включены трое представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека… В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина", - указывается в документе.
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евросоюз, лига безопасного интернета, екатерина мизулина, санкции в отношении россии
Евросоюз, Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина, Санкции в отношении России
ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список

ЕС ввел санкции против "Лиги безопасного интернета" и Екатерины Мизулиной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Европейский союз в понедельник расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и её главы Екатерины Мизулиной, сообщается в заявлении Совета ЕС.
"В списки включены трое представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека… В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина", - указывается в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
24 января, 16:11
 
ЕвросоюзЛига безопасного интернетаЕкатерина МизулинаСанкции в отношении России
 
 
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