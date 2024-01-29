https://ria.ru/20240129/mizulina-1924142905.html

ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список

ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список - РИА Новости, 29.01.2024

ЕС внес Мизулину и "Лигу безопасного интернета" в санкционный список

Европейский союз в понедельник расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:43

2024-01-29T14:43

2024-01-29T15:36

евросоюз

лига безопасного интернета

екатерина мизулина

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Европейский союз в понедельник расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и её главы Екатерины Мизулиной, сообщается в заявлении Совета ЕС."В списки включены трое представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека… В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина", - указывается в документе.

https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923234015.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, лига безопасного интернета, екатерина мизулина, санкции в отношении россии