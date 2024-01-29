https://ria.ru/20240129/miny-1924207484.html

Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке

Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке - РИА Новости, 29.01.2024

Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке

Семь человек, включая шестерых коммунальщиков, подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:29

2024-01-29T18:29

2024-01-29T20:28

специальная военная операция на украине

горловка

безопасность

иван приходько

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Семь человек, включая шестерых коммунальщиков, подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько."Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка. Семь раненых по состоянию на 18:00", — написал он в Telegram-канале.Это не первый подобный инцидент с минами типа "Колокольчик" в Донбассе. В прошлую пятницу в Горловке также подорвался мирный житель. Мужчина получил ранения.Ранее сегодня украинские войска также нанесли удар из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка. По последним данным, погибли три человека, еще трое пострадали. Кроме того, повреждения получили два частных домостроения и как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

горловка, безопасность, иван приходько, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр