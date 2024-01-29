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Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 29.01.2024 (обновлено: 20:28 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/miny-1924207484.html
Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке
Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке - РИА Новости, 29.01.2024
Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке
Семь человек, включая шестерых коммунальщиков, подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:29
2024-01-29T20:28
специальная военная операция на украине
горловка
безопасность
иван приходько
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Семь человек, включая шестерых коммунальщиков, подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.&quot;Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа &quot;Колокольчик&quot; по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка. Семь раненых по состоянию на 18:00&quot;, — написал он в Telegram-канале.Это не первый подобный инцидент с минами типа "Колокольчик" в Донбассе. В прошлую пятницу в Горловке также подорвался мирный житель. Мужчина получил ранения.Ранее сегодня украинские войска также нанесли удар из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка. По последним данным, погибли три человека, еще трое пострадали. Кроме того, повреждения получили два частных домостроения и как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921773.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Безопасность, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке

Мэр: шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Семь человек, включая шестерых коммунальщиков, подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
«

"Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка. Семь раненых по состоянию на 18:00", — написал он в Telegram-канале.

Это не первый подобный инцидент с минами типа "Колокольчик" в Донбассе. В прошлую пятницу в Горловке также подорвался мирный житель. Мужчина получил ранения.
Ранее сегодня украинские войска также нанесли удар из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка. По последним данным, погибли три человека, еще трое пострадали. Кроме того, повреждения получили два частных домостроения и как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов в ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население превышало 250 тысяч человек.

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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаБезопасностьИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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