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Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке
Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке - РИА Новости, 29.01.2024
Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке
Семь человек, включая шестерых коммунальщиков, подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:29
2024-01-29T18:29
2024-01-29T20:28
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Семь человек, включая шестерых коммунальщиков, подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько."Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка. Семь раненых по состоянию на 18:00", — написал он в Telegram-канале.Это не первый подобный инцидент с минами типа "Колокольчик" в Донбассе. В прошлую пятницу в Горловке также подорвался мирный житель. Мужчина получил ранения.Ранее сегодня украинские войска также нанесли удар из РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка. По последним данным, погибли три человека, еще трое пострадали. Кроме того, повреждения получили два частных домостроения и как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921773.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке
Мэр: шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке