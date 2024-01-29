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В Москве прокомментировали слова Попшоя об исключении из стоп-листа России - РИА Новости, 29.01.2024
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23:56 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ministr-1924251113.html
В Москве прокомментировали слова Попшоя об исключении из стоп-листа России
В Москве прокомментировали слова Попшоя об исключении из стоп-листа России - РИА Новости, 29.01.2024
В Москве прокомментировали слова Попшоя об исключении из стоп-листа России
Слова главы МИД Молдавии Михая Попшоя об исключении из российского стоп-листа могут означать планы посетить РФ для налаживания отношений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:56
2024-01-29T23:56
россия
молдавия
михай попшой
нику попеску
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Слова главы МИД Молдавии Михая Попшоя об исключении из российского стоп-листа могут означать планы посетить РФ для налаживания отношений, сообщил РИА Новости источник в Москве. "Если новый молдавский министр интересуется исключением из российского стоп-листа, значит он, видимо, планирует визит в Москву для налаживания отношений", - сказал он. Источник добавил, что "очевидно, от нового руководителя МИД Молдавии следует ожидать практических шагов на этом направлении". Ранее новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ему интересно, будет ли теперь отменен вынесенный ранее в отношении него запрет на въезд в Россию. В августе прошлого года, по решению молдавских властей, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и Попшой. В понедельник Попшой принес президенту присягу в качестве вице-премьера и главы МИД Молдавии. На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства страны Нику Попеску подал в отставку. "Мне интересно, как отреагирует МИД России, это их решение. Международное право предусматривает, что дипломаты, несмотря на все противоречия, должны найти способ для диалога и должны иметь право на это. Я не знаю, что решит Россия", - заявил Попшой в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию. При этом он подчеркнул, что отношения Кишинева с Москвой могут строиться только на основе интересов граждан, на базе суверенитета, независимости и территориального единства Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923161096.html
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россия, молдавия, михай попшой, нику попеску, москва
Россия, Молдавия, Михай Попшой, Нику Попеску, Москва
В Москве прокомментировали слова Попшоя об исключении из стоп-листа России

Слова Попшоя об исключении из стоп-листа РФ могут означать планы посетить Москву

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкНовый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой
Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Слова главы МИД Молдавии Михая Попшоя об исключении из российского стоп-листа могут означать планы посетить РФ для налаживания отношений, сообщил РИА Новости источник в Москве.
«
"Если новый молдавский министр интересуется исключением из российского стоп-листа, значит он, видимо, планирует визит в Москву для налаживания отношений", - сказал он. Источник добавил, что "очевидно, от нового руководителя МИД Молдавии следует ожидать практических шагов на этом направлении".
Ранее новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ему интересно, будет ли теперь отменен вынесенный ранее в отношении него запрет на въезд в Россию.
В августе прошлого года, по решению молдавских властей, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и Попшой.
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В понедельник Попшой принес президенту присягу в качестве вице-премьера и главы МИД Молдавии. На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства страны Нику Попеску подал в отставку.
«
"Мне интересно, как отреагирует МИД России, это их решение. Международное право предусматривает, что дипломаты, несмотря на все противоречия, должны найти способ для диалога и должны иметь право на это. Я не знаю, что решит Россия", - заявил Попшой в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию.
При этом он подчеркнул, что отношения Кишинева с Москвой могут строиться только на основе интересов граждан, на базе суверенитета, независимости и территориального единства Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
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Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
 
РоссияМолдавияМихай ПопшойНику ПопескуМосква
 
 
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