https://ria.ru/20240129/minenergo-1924080182.html
Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭКа
Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭКа - РИА Новости, 29.01.2024
Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭКа
Минэнерго России предложило установить зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:44
2024-01-29T10:44
2024-01-29T10:44
безопасность
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минэнерго России предложило установить зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) для защиты от актов незаконного вмешательства, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов. "Проект постановления... разработан в целях приведения положений правил обеспечения особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон", - говорится в пояснительной записке. Документ предусматривает, что пределы зоны безопасности будут распространяться как на наземное и водное, так и на воздушное пространство. Полностью бесполетную зону над предприятиями ТЭКа предлагается ввести в качестве специальной меры защиты объектов, дополняется там же. Согласно проекту, зону ограничения полетов предлагается установить "по границам воздушной части зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с воздушным законодательством". Внутри зоны будут запрещены полеты любых воздушных судов, а также газовых, тепловых или комбинированных аэростатов (дирижаблей) и шаров-зондов. Исключение будет сделано для летательных аппаратов, предназначенных для защиты таких объектов. В то же время над объектами ТЭКа все еще смогут перемещаться рейсы самолетов с литерами "А" и "К" (литера "А" присваивается рейсам президента и премьер-министра РФ, а также главам иностранных государств; "К" - рейсам глав правительств и делегаций других стран). Под исключение также подпадают воздушные суда, получившие разрешение от Объединенного координационного центра. В России действует закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Документ предоставляет охране право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных аппаратов и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно как посредством уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.
https://ria.ru/20240127/gosprogramma-1923847573.html
https://ria.ru/20231218/minenergo-1916403627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Безопасность, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭКа
Минэнерго разработало проект о бесполетной зоне над объектами ТЭКа
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Минэнерго России предложило установить зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) для защиты от актов незаконного вмешательства, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов
.
"Проект постановления... разработан в целях приведения положений правил обеспечения особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон", - говорится в пояснительной записке.
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Документ предусматривает, что пределы зоны безопасности будут распространяться как на наземное и водное, так и на воздушное пространство. Полностью бесполетную зону над предприятиями ТЭКа предлагается ввести в качестве специальной меры защиты объектов, дополняется там же.
Согласно проекту, зону ограничения полетов предлагается установить "по границам воздушной части зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с воздушным законодательством". Внутри зоны будут запрещены полеты любых воздушных судов, а также газовых, тепловых или комбинированных аэростатов (дирижаблей) и шаров-зондов. Исключение будет сделано для летательных аппаратов, предназначенных для защиты таких объектов.
В то же время над объектами ТЭКа все еще смогут перемещаться рейсы самолетов с литерами "А" и "К" (литера "А" присваивается рейсам президента и премьер-министра РФ, а также главам иностранных государств; "К" - рейсам глав правительств и делегаций других стран). Под исключение также подпадают воздушные суда, получившие разрешение от Объединенного координационного центра.
В России действует закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Документ предоставляет охране право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных аппаратов и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно как посредством уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.
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