https://ria.ru/20240129/minenergo-1924080182.html

Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭКа

Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭКа - РИА Новости, 29.01.2024

Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭКа

Минэнерго России предложило установить зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:44

2024-01-29T10:44

2024-01-29T10:44

безопасность

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922285146_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a53069efda4cd5bb066bcbcc7813f7ab.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минэнерго России предложило установить зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) для защиты от актов незаконного вмешательства, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов. "Проект постановления... разработан в целях приведения положений правил обеспечения особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон", - говорится в пояснительной записке. Документ предусматривает, что пределы зоны безопасности будут распространяться как на наземное и водное, так и на воздушное пространство. Полностью бесполетную зону над предприятиями ТЭКа предлагается ввести в качестве специальной меры защиты объектов, дополняется там же. Согласно проекту, зону ограничения полетов предлагается установить "по границам воздушной части зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с воздушным законодательством". Внутри зоны будут запрещены полеты любых воздушных судов, а также газовых, тепловых или комбинированных аэростатов (дирижаблей) и шаров-зондов. Исключение будет сделано для летательных аппаратов, предназначенных для защиты таких объектов. В то же время над объектами ТЭКа все еще смогут перемещаться рейсы самолетов с литерами "А" и "К" (литера "А" присваивается рейсам президента и премьер-министра РФ, а также главам иностранных государств; "К" - рейсам глав правительств и делегаций других стран). Под исключение также подпадают воздушные суда, получившие разрешение от Объединенного координационного центра. В России действует закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Документ предоставляет охране право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных аппаратов и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно как посредством уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.

https://ria.ru/20240127/gosprogramma-1923847573.html

https://ria.ru/20231218/minenergo-1916403627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)