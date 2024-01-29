Беглов оценил мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда
Беглов: мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда напомнили о подвиге
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКрасносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград
Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады напомнили о подвиге блокадного города всему миру, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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"По решению президента, этот юбилей вместе с нами отмечала вся страна. К нам приехали гости почти из всех регионов нашей страны. Кто не смог приехать лично, направили поздравления в адрес петербуржцев. Отмечу также, что Петербург на прошлой неделе принял 36 иностранных делегаций. Мы получили несколько десятков официальных поздравлений из-за рубежа от мэров городов, высших должностных лиц государств, руководителей парламентов и политических партий. Порядка 20 миллионов просмотров по телевизионным каналам и в сети интернет собрала трансляция концерта-реквиема на "Газпром Арене", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
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"Мы напомнили о блокадном подвиге Ленинграда всему миру. Это первый итог юбилея. Очень важно было сделать это сейчас, когда, как подчеркивает наш президент, идут постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев, когда русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике и, к сожалению, на Украине <…> Мы свято храним историю блокады. Она все и всех расставляет по своим местам", - отметил губернатор.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.