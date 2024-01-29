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Беглов оценил мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024
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19:40 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/meropriyatiya-1924222353.html
Беглов оценил мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда
Беглов оценил мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024
Беглов оценил мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда
Мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады напомнили о подвиге блокадного города всему миру, заявил губернатор... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:40
2024-01-29T19:40
общество
ленинград
санкт-петербург
европа
александр беглов
газпром
блокада ленинграда (1941-1944)
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады напомнили о подвиге блокадного города всему миру, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "По решению президента, этот юбилей вместе с нами отмечала вся страна. К нам приехали гости почти из всех регионов нашей страны. Кто не смог приехать лично, направили поздравления в адрес петербуржцев. Отмечу также, что Петербург на прошлой неделе принял 36 иностранных делегаций. Мы получили несколько десятков официальных поздравлений из-за рубежа от мэров городов, высших должностных лиц государств, руководителей парламентов и политических партий. Порядка 20 миллионов просмотров по телевизионным каналам и в сети интернет собрала трансляция концерта-реквиема на "Газпром Арене", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург". "Мы напомнили о блокадном подвиге Ленинграда всему миру. Это первый итог юбилея. Очень важно было сделать это сейчас, когда, как подчеркивает наш президент, идут постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев, когда русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике и, к сожалению, на Украине &lt;…&gt; Мы свято храним историю блокады. Она все и всех расставляет по своим местам", - отметил губернатор. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240129/moneta-1924215749.html
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общество, ленинград, санкт-петербург, европа, александр беглов, газпром, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербургский городской суд
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Европа, Александр Беглов, Газпром, Блокада Ленинграда (1941-1944), Санкт-Петербургский городской суд
Беглов оценил мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда

Беглов: мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда напомнили о подвиге

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКрасносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград
Красносельско-Ропшинская наступательная операция (Январский гром) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады напомнили о подвиге блокадного города всему миру, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда
Вчера, 19:04
«
"По решению президента, этот юбилей вместе с нами отмечала вся страна. К нам приехали гости почти из всех регионов нашей страны. Кто не смог приехать лично, направили поздравления в адрес петербуржцев. Отмечу также, что Петербург на прошлой неделе принял 36 иностранных делегаций. Мы получили несколько десятков официальных поздравлений из-за рубежа от мэров городов, высших должностных лиц государств, руководителей парламентов и политических партий. Порядка 20 миллионов просмотров по телевизионным каналам и в сети интернет собрала трансляция концерта-реквиема на "Газпром Арене", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
«
"Мы напомнили о блокадном подвиге Ленинграда всему миру. Это первый итог юбилея. Очень важно было сделать это сейчас, когда, как подчеркивает наш президент, идут постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев, когда русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике и, к сожалению, на Украине <…> Мы свято храним историю блокады. Она все и всех расставляет по своим местам", - отметил губернатор.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда
27 января, 19:18
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургЕвропаАлександр БегловГазпромБлокада Ленинграда (1941-1944)Санкт-Петербургский городской суд
 
 
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