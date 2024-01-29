https://ria.ru/20240129/memorandum-1924195968.html
Белоруссия и РФ подписали меморандум о сотрудничества в атомной энергетике
Белоруссия и РФ подписали меморандум о сотрудничества в атомной энергетике - РИА Новости, 29.01.2024
Белоруссия и РФ подписали меморандум о сотрудничества в атомной энергетике
Белоруссия и Россия подписали меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:15
2024-01-29T18:15
2024-01-29T18:15
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщило в понедельник белорусское госагентство Белта. "Меморандум между правительствами Беларуси и России об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий подписан 29 января в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с положениями меморандума белорусско-российское стратегическое партнерство будет осуществляться по нескольким направлениям. "Первое из них - сотрудничество в области неэнергетических применений атомных технологий, в том числе по созданию на территории Беларуси многоцелевого исследовательского ядерного реактора, комплекса лабораторий, многофункционального центра облучения и центра ядерной медицины как в качестве отдельных объектов, так и в рамках комплексного предложения в составе нескольких отдельных элементов, формирующих в совокупности Центр ядерных исследований и технологий", - говорится в сообщении. Среди других важных направлений называются ядерная медицина и производство медицинского оборудования, цифровизация и телекоммуникационные технологии, модернизация промышленных предприятий Белоруссии, в том числе с использованием роботизации, аддитивных технологий и композитных материалов. "Актуальны для двустороннего сотрудничества и неатомные энергетические решения, в том числе системы накопления энергии, утилизация отходов производства и потребления, устранение накопленного экологического вреда. Особое внимание будет уделено производству детекторов ионизирующих излучений и компонентов к ним, совершенствованию инфраструктуры для окончательной изоляции радиоактивных отходов", - подчеркивается в сообщении. По этим направлениям будет разработана межведомственная комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.
https://ria.ru/20240127/integratsiya-1923907329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщило в понедельник белорусское госагентство Белта.
"Меморандум между правительствами Беларуси и России об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий подписан 29 января в Санкт-Петербурге
. Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков и генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в соответствии с положениями меморандума белорусско-российское стратегическое партнерство будет осуществляться по нескольким направлениям. "Первое из них - сотрудничество в области неэнергетических применений атомных технологий, в том числе по созданию на территории Беларуси многоцелевого исследовательского ядерного реактора, комплекса лабораторий, многофункционального центра облучения и центра ядерной медицины как в качестве отдельных объектов, так и в рамках комплексного предложения в составе нескольких отдельных элементов, формирующих в совокупности Центр ядерных исследований и технологий", - говорится в сообщении. Среди других важных направлений называются ядерная медицина и производство медицинского оборудования, цифровизация и телекоммуникационные технологии, модернизация промышленных предприятий Белоруссии, в том числе с использованием роботизации, аддитивных технологий и композитных материалов.
"Актуальны для двустороннего сотрудничества и неатомные энергетические решения, в том числе системы накопления энергии, утилизация отходов производства и потребления, устранение накопленного экологического вреда. Особое внимание будет уделено производству детекторов ионизирующих излучений и компонентов к ним, совершенствованию инфраструктуры для окончательной изоляции радиоактивных отходов", - подчеркивается в сообщении. По этим направлениям будет разработана межведомственная комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.