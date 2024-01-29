https://ria.ru/20240129/medoborudovanie-1924138850.html

Новое медоборудование закупят в Подмосковье на 2 млрд рублей

Новое медоборудование закупят в Подмосковье на 2 млрд рублей - РИА Новости, 29.01.2024

Новое медоборудование закупят в Подмосковье на 2 млрд рублей

В подмосковные больницы в этом году закупят новое медицинское оборудование, на эти цели направят почти два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:30

2024-01-29T14:30

2024-01-29T14:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В подмосковные больницы в этом году закупят новое медицинское оборудование, на эти цели направят почти два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Будут закуплены видеоэндоскопические стойки для гинекологических операций, эндоскопические системы и другая медтехника. Аппараты приобретут в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена. "Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, на более высоком уровне. Также аппараты применяются для взятия биопсии, проведения малоинвазивных операций", - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в 2023 году в медучреждения Подмосковья поставили 252 единицы эндоскопического оборудования, а в этом году планируют закупить еще 364 единицы. "На приобретение техники будет направлено почти два миллиарда рублей", - подчеркнула Стригункова. Медтехника поступит в 49 медицинских организаций Подмосковья.

https://ria.ru/20240124/gosuslugi-1923227342.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова