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Новое медоборудование закупят в Подмосковье на 2 млрд рублей - РИА Новости, 29.01.2024
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Новости Подмосковья
 
14:30 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/medoborudovanie-1924138850.html
Новое медоборудование закупят в Подмосковье на 2 млрд рублей
Новое медоборудование закупят в Подмосковье на 2 млрд рублей - РИА Новости, 29.01.2024
Новое медоборудование закупят в Подмосковье на 2 млрд рублей
В подмосковные больницы в этом году закупят новое медицинское оборудование, на эти цели направят почти два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:30
2024-01-29T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В подмосковные больницы в этом году закупят новое медицинское оборудование, на эти цели направят почти два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Будут закуплены видеоэндоскопические стойки для гинекологических операций, эндоскопические системы и другая медтехника. Аппараты приобретут в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена. "Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, на более высоком уровне. Также аппараты применяются для взятия биопсии, проведения малоинвазивных операций", - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в 2023 году в медучреждения Подмосковья поставили 252 единицы эндоскопического оборудования, а в этом году планируют закупить еще 364 единицы. "На приобретение техники будет направлено почти два миллиарда рублей", - подчеркнула Стригункова. Медтехника поступит в 49 медицинских организаций Подмосковья.
https://ria.ru/20240124/gosuslugi-1923227342.html
московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Новое медоборудование закупят в Подмосковье на 2 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В подмосковные больницы в этом году закупят новое медицинское оборудование, на эти цели направят почти два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Будут закуплены видеоэндоскопические стойки для гинекологических операций, эндоскопические системы и другая медтехника. Аппараты приобретут в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена.
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"Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, на более высоком уровне. Также аппараты применяются для взятия биопсии, проведения малоинвазивных операций", - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в 2023 году в медучреждения Подмосковья поставили 252 единицы эндоскопического оборудования, а в этом году планируют закупить еще 364 единицы.
"На приобретение техники будет направлено почти два миллиарда рублей", - подчеркнула Стригункова.
Медтехника поступит в 49 медицинских организаций Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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