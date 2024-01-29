https://ria.ru/20240129/mediakholding-1924200940.html

В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ

В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ

Четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, посвященных российско-белорусской тематике, - две газеты, журнал и телеканал - будут включены в РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:58

2024-01-29T17:58

2024-01-29T18:04

союзное государство

россия

белоруссия

максут шадаев

союзное государство

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СТРЕЛЬНА, 29 янв – РИА Новости. Четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, посвященных российско-белорусской тематике, - две газеты, журнал и телеканал - будут включены в единый медиахолдинг Союзного государства при создании компании, сообщил журналистам министр цифрового развития России Максут Шадаев. "У нас есть четыре СМИ, работает две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику", - заявил Шадаев. Согласно сайту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в список СМИ Союзного государства входят газета "Союзное Вече", газета "Союз. Беларусь – Россия", журнал "Союзное государство", телерадиовещательная организация Союзного государства.

https://ria.ru/20240129/sg-1924196136.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, максут шадаев, союзное государство