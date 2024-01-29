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В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
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Союзное государство
 
17:58 29.01.2024 (обновлено: 18:04 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/mediakholding-1924200940.html
В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ
В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ
Четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, посвященных российско-белорусской тематике, - две газеты, журнал и телеканал - будут включены в РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:58
2024-01-29T18:04
союзное государство
россия
белоруссия
максут шадаев
союзное государство
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СТРЕЛЬНА, 29 янв – РИА Новости. Четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, посвященных российско-белорусской тематике, - две газеты, журнал и телеканал - будут включены в единый медиахолдинг Союзного государства при создании компании, сообщил журналистам министр цифрового развития России Максут Шадаев. "У нас есть четыре СМИ, работает две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику", - заявил Шадаев. Согласно сайту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в список СМИ Союзного государства входят газета "Союзное Вече", газета "Союз. Беларусь – Россия", журнал "Союзное государство", телерадиовещательная организация Союзного государства.
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россия, белоруссия, максут шадаев, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Максут Шадаев, Союзное государство
В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ

Шадаев заявил, что в единый медиахолдинг СГ войдут 2 газеты, журнал и телеканал

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 29 янв – РИА Новости. Четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, посвященных российско-белорусской тематике, - две газеты, журнал и телеканал - будут включены в единый медиахолдинг Союзного государства при создании компании, сообщил журналистам министр цифрового развития России Максут Шадаев.
«
"У нас есть четыре СМИ, работает две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику", - заявил Шадаев.
Согласно сайту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в список СМИ Союзного государства входят газета "Союзное Вече", газета "Союз. Беларусь – Россия", журнал "Союзное государство", телерадиовещательная организация Союзного государства.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Президенты подписали постановление о медиакомпании Союзного государства
Вчера, 17:42
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМаксут ШадаевСоюзное государство
 
 
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