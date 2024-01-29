В единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ
Шадаев заявил, что в единый медиахолдинг СГ войдут 2 газеты, журнал и телеканал
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
СТРЕЛЬНА, 29 янв – РИА Новости. Четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, посвященных российско-белорусской тематике, - две газеты, журнал и телеканал - будут включены в единый медиахолдинг Союзного государства при создании компании, сообщил журналистам министр цифрового развития России Максут Шадаев.
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"У нас есть четыре СМИ, работает две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику", - заявил Шадаев.
Согласно сайту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в список СМИ Союзного государства входят газета "Союзное Вече", газета "Союз. Беларусь – Россия", журнал "Союзное государство", телерадиовещательная организация Союзного государства.