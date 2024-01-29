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Беглов показал Путину памятную медаль к 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024
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22:54 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/medal-1924245101.html
Беглов показал Путину памятную медаль к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Беглов показал Путину памятную медаль к 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024
Беглов показал Путину памятную медаль к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал президенту России Владимиру Путину медаль "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:54
2024-01-29T22:54
общество
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россия
владимир путин
александр беглов
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал президенту России Владимиру Путину медаль "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Путин в понедельник провел рабочую встречу с губернатором Петербурга. "Это по вашему поручению. Вы тогда правильно сказали, что нужно сделать памятную медаль, и вот мы сделали: отчеканили на нашем Петербургском монетном дворе такую медаль, которая здесь и представлена. Практически везде вручили ее: в других странах, в регионах и в союзных республиках. Для них память о том, что город о них помнит, страна о них помнит - это очень важно. С большим удовлетворением они приняли эту медаль, наши посольства хорошо отработали: вручили эти медали, продолжается вручение этих медалей, потому что их большое количество - порядка 64 тысяч. Это остается хорошей памятью", - сказал Беглов. "Вы как-то сказали, что независимо от того, какой национальности, сколько прожил (человек) в городе, но самое главное - защищал этот город, мы всех считаем ленинградцами. Мы так поступаем - в соответствии с вашим советом. Поэтому медали там продолжают вручать, во всех странах, регионах, и это вдохновляет наших жителей. Она похожа приблизительно на медаль "Жителям блокадного Ленинграда" - с той же самой ленточкой, что очень дорого", - сказал Беглов. "Красивые", - сказал Путин о медалях. Решение о том, каким будет почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", принималось при участии общественных организаций блокадников и ветеранов. Почетные знаки получат более 60 тысяч ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Из них свыше 11 тысяч проживают за пределами Петербурга. В том числе порядка 2,5 тысячи почетных знаков были направлены в российские дипломатические учреждения за рубежом для вручения проживающим там блокадникам.
https://ria.ru/20240129/meropriyatiya-1924222353.html
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общество, ленинград, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Беглов показал Путину памятную медаль к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Беглов: к 80-летию снятия блокады Ленинграда изготовлено 64 тыс памятных медалей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Санкт-Петербурга А. Бегловым
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Санкт-Петербурга А. Бегловым - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Санкт-Петербурга А. Бегловым
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал президенту России Владимиру Путину медаль "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
Путин в понедельник провел рабочую встречу с губернатором Петербурга.
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Вчера, 19:40
«
"Это по вашему поручению. Вы тогда правильно сказали, что нужно сделать памятную медаль, и вот мы сделали: отчеканили на нашем Петербургском монетном дворе такую медаль, которая здесь и представлена. Практически везде вручили ее: в других странах, в регионах и в союзных республиках. Для них память о том, что город о них помнит, страна о них помнит - это очень важно. С большим удовлетворением они приняли эту медаль, наши посольства хорошо отработали: вручили эти медали, продолжается вручение этих медалей, потому что их большое количество - порядка 64 тысяч. Это остается хорошей памятью", - сказал Беглов.
«
"Вы как-то сказали, что независимо от того, какой национальности, сколько прожил (человек) в городе, но самое главное - защищал этот город, мы всех считаем ленинградцами. Мы так поступаем - в соответствии с вашим советом. Поэтому медали там продолжают вручать, во всех странах, регионах, и это вдохновляет наших жителей. Она похожа приблизительно на медаль "Жителям блокадного Ленинграда" - с той же самой ленточкой, что очень дорого", - сказал Беглов.
«
"Красивые", - сказал Путин о медалях.
Решение о том, каким будет почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", принималось при участии общественных организаций блокадников и ветеранов. Почетные знаки получат более 60 тысяч ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Из них свыше 11 тысяч проживают за пределами Петербурга. В том числе порядка 2,5 тысячи почетных знаков были направлены в российские дипломатические учреждения за рубежом для вручения проживающим там блокадникам.
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ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр БегловБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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