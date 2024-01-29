Беглов показал Путину памятную медаль к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Беглов: к 80-летию снятия блокады Ленинграда изготовлено 64 тыс памятных медалей
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Санкт-Петербурга А. Бегловым
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Санкт-Петербурга А. Бегловым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал президенту России Владимиру Путину медаль "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
Путин в понедельник провел рабочую встречу с губернатором Петербурга.
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"Это по вашему поручению. Вы тогда правильно сказали, что нужно сделать памятную медаль, и вот мы сделали: отчеканили на нашем Петербургском монетном дворе такую медаль, которая здесь и представлена. Практически везде вручили ее: в других странах, в регионах и в союзных республиках. Для них память о том, что город о них помнит, страна о них помнит - это очень важно. С большим удовлетворением они приняли эту медаль, наши посольства хорошо отработали: вручили эти медали, продолжается вручение этих медалей, потому что их большое количество - порядка 64 тысяч. Это остается хорошей памятью", - сказал Беглов.
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"Вы как-то сказали, что независимо от того, какой национальности, сколько прожил (человек) в городе, но самое главное - защищал этот город, мы всех считаем ленинградцами. Мы так поступаем - в соответствии с вашим советом. Поэтому медали там продолжают вручать, во всех странах, регионах, и это вдохновляет наших жителей. Она похожа приблизительно на медаль "Жителям блокадного Ленинграда" - с той же самой ленточкой, что очень дорого", - сказал Беглов.
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"Красивые", - сказал Путин о медалях.
Решение о том, каким будет почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", принималось при участии общественных организаций блокадников и ветеранов. Почетные знаки получат более 60 тысяч ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Из них свыше 11 тысяч проживают за пределами Петербурга. В том числе порядка 2,5 тысячи почетных знаков были направлены в российские дипломатические учреждения за рубежом для вручения проживающим там блокадникам.