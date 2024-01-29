https://ria.ru/20240129/markirovka-1924192168.html

Минюст попросили объяснить, как нужно маркировать материалы иноагентов

Минюст попросили объяснить, как нужно маркировать материалы иноагентов - РИА Новости, 29.01.2024

Минюст попросили объяснить, как нужно маркировать материалы иноагентов

Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко для разъяснения, как правильно... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:30

2024-01-29T17:30

2024-01-29T17:30

общество

константин чуйченко

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко для разъяснения, как правильно интернет-пользователям маркировать материалы, распространяемые иноагентами и какая ответственность последует при отсутствии маркировки, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу разъяснить порядок, случаи, а также круг субъектов, на которых распространяется требование о маркировке материалов, производимых и (или) распространяемых иностранным агентом... В каких случаях наступает ответственность за неосуществление маркировки материалов, производимых и (или) распространяемых иностранным агентом в связи с осуществлением им его деятельности, для третьих лиц", - написано в депутатском запросе. В нем отмечается, что в настоящий момент также нет ясности, какие материалы, распространяемые иноагентом, связаны напрямую с его деятельностью. После признания Бориса Акунина* иноагентом к депутату ГД Ольге Занко поступали обращения граждан с просьбой разъяснить маркировку, вопросы задавали в том числе и в соцсетях, рассказали в пресс-службе Занко РИА Новости.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, константин чуйченко