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Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.01.2024
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15:28 29.01.2024 (обновлено: 15:53 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924156591.html
Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко
Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.01.2024
Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:28
2024-01-29T15:53
союзное государство
экономика
россия
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа."Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам, это касается создания единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов", - сказал он в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России.По словам Лукашенко, сейчас "как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения". "Они будут выгодны и для России, и для Беларуси", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20240129/putin-1924165594.html
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экономика, россия, белоруссия
Союзное государство, Экономика, Россия, Белоруссия
Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко

Лукашенко: Россия и Белоруссия пока не определились с единым рынком нефти и газа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа.
"Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам, это касается создания единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов", - сказал он в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России.
По словам Лукашенко, сейчас "как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения". "Они будут выгодны и для России, и для Беларуси", - отметил белорусский президент.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Вчера, 15:53
 
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