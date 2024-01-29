https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924156591.html

Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко

Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.01.2024

Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:28

2024-01-29T15:28

2024-01-29T15:53

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа."Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам, это касается создания единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов", - сказал он в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России.По словам Лукашенко, сейчас "как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения". "Они будут выгодны и для России, и для Беларуси", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20240129/putin-1924165594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, белоруссия