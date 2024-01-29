https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924156093.html

Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны

Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны - РИА Новости, 29.01.2024

Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным свои поездки в Африку, где заинтересованы... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:27

2024-01-29T15:27

2024-01-29T15:40

африка

россия

белоруссия

владимир путин

николай лукашенко

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg

СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным свои поездки в Африку, где заинтересованы работать с партнерами, особенно с РФ."Обсуждали мы (в ходе проходящего в эти дни визита Лукашенко в РФ - ред.) и экономические проблемы, работу на азиатском континенте, в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку. Разговаривал я с президентами (африканских стран, которые посещал – ред.): они, действительно, нас там ждут, прежде всего Россию с огромными ее возможностями. Африка ждет, зная, как было в советские времена, Россию", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.

https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924158487.html

африка

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

африка, россия, белоруссия, владимир путин, николай лукашенко, александр лукашенко