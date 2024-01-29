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Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны - РИА Новости, 29.01.2024
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15:27 29.01.2024 (обновлено: 15:40 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924156093.html
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны - РИА Новости, 29.01.2024
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным свои поездки в Африку, где заинтересованы... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:27
2024-01-29T15:40
африка
россия
белоруссия
владимир путин
николай лукашенко
александр лукашенко
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным свои поездки в Африку, где заинтересованы работать с партнерами, особенно с РФ."Обсуждали мы (в ходе проходящего в эти дни визита Лукашенко в РФ - ред.) и экономические проблемы, работу на азиатском континенте, в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку. Разговаривал я с президентами (африканских стран, которые посещал – ред.): они, действительно, нас там ждут, прежде всего Россию с огромными ее возможностями. Африка ждет, зная, как было в советские времена, Россию", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924158487.html
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африка, россия, белоруссия, владимир путин, николай лукашенко, александр лукашенко
Африка, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Николай Лукашенко, Александр Лукашенко
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны

Лукашенко: в Африке заинтересованы работать с партнерами, особенно с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным свои поездки в Африку, где заинтересованы работать с партнерами, особенно с РФ.
«
"Обсуждали мы (в ходе проходящего в эти дни визита Лукашенко в РФ - ред.) и экономические проблемы, работу на азиатском континенте, в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку. Разговаривал я с президентами (африканских стран, которые посещал – ред.): они, действительно, нас там ждут, прежде всего Россию с огромными ее возможностями. Африка ждет, зная, как было в советские времена, Россию", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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АфрикаРоссияБелоруссияВладимир ПутинНиколай ЛукашенкоАлександр Лукашенко
 
 
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