https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924156093.html
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны - РИА Новости, 29.01.2024
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным свои поездки в Африку, где заинтересованы... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:27
2024-01-29T15:27
2024-01-29T15:40
африка
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николай лукашенко
александр лукашенко
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным свои поездки в Африку, где заинтересованы работать с партнерами, особенно с РФ."Обсуждали мы (в ходе проходящего в эти дни визита Лукашенко в РФ - ред.) и экономические проблемы, работу на азиатском континенте, в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку. Разговаривал я с президентами (африканских стран, которые посещал – ред.): они, действительно, нас там ждут, прежде всего Россию с огромными ее возможностями. Африка ждет, зная, как было в советские времена, Россию", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924158487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, белоруссия, владимир путин, николай лукашенко, александр лукашенко
Африка, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Николай Лукашенко, Александр Лукашенко
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным свои визиты в африканские страны
Лукашенко: в Африке заинтересованы работать с партнерами, особенно с Россией