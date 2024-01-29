https://ria.ru/20240129/kurort-1922136438.html

За невероятными впечатлениями – в горы: "Роза Хутор" ждет гостей!

За невероятными впечатлениями – в горы: "Роза Хутор" ждет гостей! - РИА Новости, 29.01.2024

За невероятными впечатлениями – в горы: "Роза Хутор" ждет гостей!

Здесь 105 километров трасс для любителей горных лыж и сноуборда, 52 трассы всех уровней сложности, 32 подъемника, два сноупарка и учебные склоны для новичков –... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:47

2024-01-29T19:47

2024-01-29T19:47

россия

роза хутор

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Здесь 105 километров трасс для любителей горных лыж и сноуборда, 52 трассы всех уровней сложности, 32 подъемника, два сноупарка и учебные склоны для новичков – больших и маленьких… Горный курорт "Роза Хутор" обещает любителям зимнего активного отдыха невероятные впечатления, массу открытий и яркие эмоции.Бросай курить – вставай на лыжи: новичкам – особое вниманиеГорнолыжники-зубры с инфраструктурой курорта "Роза Хутор" знакомы хорошо, хотя и им есть чему подивиться – каждый сезон трасс, услуг и развлечений становится все больше. Но новички – клиент особый: их надо не только поставить на лыжи или сноуборд, но и заразить высокогорным адреналином – любовью к скорости, захватывающей дух, восторгом от красоты вокруг и первых успехов на склоне. Вот поэтому "Роза Хутор" так гордится своей горнолыжной школой. Сейчас ее можно назвать одной из самых больших в России: 270 сертифицированных инструкторов по горным лыжам и сноуборду – на разный возраст и уровни подготовки, множество групповых и индивидуальных программ, детские группы полного дня – не только с тренировкой и обедом, но и посещением клуба, где ребенка займут и научат еще чему-то новому."Все наши специалисты имеют сертификаты Национальной лиги инструкторов, а главное, большой опыт работы с учениками всех возрастов и уровней катания. К любому найдем подход – будь то малыш, подросток или взрослый со страхом перед склоном. Инструктор знает, как сделать так, чтобы вы забыли об этом страхе. Даже если вы уже уверенно катаетесь, но еще не ас, уроки будут полезны – поправят огрехи в технике и перестанете уставать на склоне, траектория спуска станет лучше, а значит, и удовольствия от катания будет больше. Грамотный инструктор здесь очень важен, только он сможет исправить небезопасные навыки катания", - рассказала руководитель управления активного отдыха и туризма Ольга Падейская. Удобно, что все горнолыжное оборудование – для детей и взрослых – на курорте можно взять напрокат.Для самых маленьких учеников – от трех лет – создан горнолыжный клуб "Егорка" со спецтарифами на детские программы, куда уже включено снаряжение – лыжи, ботинки, шлем. Занятия проходят на отдельном, специально оборудованном склоне.Для детей постарше – от 7 до 14 лет – придумали Кубок "Хуторенок" (6+): соревнования по горным лыжам и сноуборду. До конца зимнего сезона он проводится каждую субботу.Взрослым, разумеется, тоже скучать не дадут: культурно-развлекательная афиша курорта изобилует концертами, шоу и тематическими вечеринками. (Не говоря уже о всевозможных вариантах релакса – о нем позже).Сани родельбан и крылатые качели: полет нормальный!Зимняя карта курорта наглядно демонстрирует его размах. На ней отмечены все горнолыжные склоны и трассы с обозначением степени сложности, смотровые площадки и объекты инфраструктуры. Но, даже если вы не фанат горных лыж и сноуборда, но любитель экстрима, то все равно найдете чем поднять себе адреналин.Например, можно прокатиться на родельбане – очень популярном горном аттракционе. Он представляет собой сани, которые скользят по рельсам и разгоняются до 40 километров в час. На маршруте – три кольца-виража, скорость можно регулировать ручным тормозом или разгоняться по полной. Эмоции через край! Кстати, на курорте "Роза Хутор" родельбан особенный – круглогодичный, и работает не только днем, но и вечером – весь в огнях многоцветной анимированной иллюминации. Находится аттракцион на высоте 1100 метров в Горной Олимпийской деревне. Виды вокруг – фантастические.Еще одно впечатляющее полетное развлечение – веревочные качели над пропастью на смотровой площадке Роза Пик. Сбольшой амплитудой и на большой высоте – 2320 метров! Нервы щекочет почище родельбана – действительно дух захватывает. К слову, на Роза Пик можно и погулять, наслаждаясь видами, и фотосессию устроить, и позагорать – в ясную погоду солнце припекает совсем не по-зимнему. Здесь же любители ранних подъемов наблюдают и восход солнца: уникальная программа горнолыжной школы курорта называется "Рассвет на трассе". С первыми лучами солнца райдеры тестируют свежий "вельвет" на трассах – тоже первыми. А затем отправляются отведать гурманский завтрак в популярном ресторане "Высота 2320", который также расположен на Роза Пик.Альпаки, хаски, мегаушастые кроликиОстрых ощущений для гостей зимнего курорта припасено немало. Покорять склоны можно не только на горных лыжах или сноуборде, но и на "ватрушке". Для любителей тюбинга подготовлена специальная трасса протяженностью 300 метров – в Горной Олимпийской деревне рядом с рестораном "Груша". Для семейного отдыха есть и еще одно популярное зимнее развлечение – каток. Ледовый дворец находится на площадке Роза Долина. Лед там идеальный.А можно отдохнуть от покатушек и зарядиться другими эмоциями – мимимишными. В парке альпак "Пача Мама", который в этом зимнем сезоне работает впервые, они зашкаливают. Все потому, что пушистые аборигены из Перу "ну очень милые животные"."Они очаровательные, ласковые и очень общительные существа! Здесь для них созданы прекрасные условия – они живут на высоте 1100 метров, с великолепным видом на кавказские горы. Сейчас в парке содержится 21 альпака. А весной будет прибавление – некоторые самки уже в интересном положении, что говорит о том, что им здесь очень комфортно. И нашим посетителям – тоже очень хорошо. Общаясь с альпаками, люди чувствуют себя счастливыми. Кстати, "перуанцы" живут не одни, в парке еще можно увидеть вислоухих кроликов породы "французский баран", валийских овец и редких четырехрогих баранов", - отметила операционный директор парка альпак "Пача Мама" Ирина Чайкина.С животными можно пообщаться, сделать селфи и даже приобнять. Сплошной позитив! А для кого-то – настоящая антистрессовая терапия.Кстати, на курорте "Роза Хутор" еще можно и на собачьих упряжках прокатиться: такую возможность отдыхающим подарит Хаски-хутор, где живут маламуты и другие северные ездовые собаки.Горячий бассейн на природе, сауна с видом на горы и прочий релаксНакатались, нагулялись, утомились – можно расслабиться. Мест для релакса на курорте – в изобилии, почти в каждом отеле найдется или бассейн, спа-комплекс, или хамамм и тп. Но едва ли кого-то оставит равнодушным SunShine Park (Солнечный парк) – термально-развлекательный комплекс в Горной Олимпийской деревне с открытым горячим бассейном, сауной с панорамными окнами и видом на горы, гастробаром и теплыми иглу под стеклянным куполом, где можно уединиться в компании друзей, семьей или парой.А что насчет гастрономических удовольствий?.. Рестораны или уютные кафе-шале есть на всех площадках и туробъектах курорта, не говоря уже об отелях. Для любителей не только всласть накататься, но и вкусно поесть "Роза Хутор" предлагает самые разные варианты утоления голода – от быстрого перекуса до смакования блюд высокой кухни от знаменитых и титулованных шеф-поваров. Многообразие гастрономических концепций и национальных кухонь, широкий ценовой сегмент – на любой вкус и аппетит."Дичъ", "Варежка", "Вельвет" – для гурманов и тех, кто голоден как волкКофейни, кафе, рестораны – это курорт, где люди отдыхают и наслаждаются жизнью. Возьмем ресторан "Варежка" – семейный, уютный, с видом на горы и заповедный лес, с легкой музыкой. Утром – завтраки по системе "Шведский стол", в остальное время – блюда по меню местной и европейской кухни. Вкусная еда, красивая теплая обстановка и сказочный закат в придачу – отсюда не торопятся уходить, здесь получают удовольствие не только от еды. Или другой вариант – ресторан "Вельвет". Его открытая терраса – это место силы! Еда очень разнообразная – средиземноморская, европейская, азиатская, да еще и в авторской интерпретации шеф-повара. А послевкусие такое, что ты понимаешь – отдых удался.Еще одно любопытное место – ресторан "Дичъ", где готовят из того, что добыли на охоте, поймали на рыбалке, собрали в лесу. В меню ресторана – мясо лося и косули, карельская форель и морской еж, дикая морошка и трюфели. Зимнее меню – особое. Блюда-новинки его создатели распределили по шкале "изысканной дикости". В них дичь соединяют с весьма неожиданными ингредиентами, добиваясь нетривиальных вкусовых сочетаний. Одно описание чего стоит! Филе нерки с оранжевым пюре из тыквы и кумкватов, утиная грудка с соусом из дикорастущей малины или филе лося с пикантным соусом из вяленой хурмы и лимонных корок…Олимпийское наследие: 10 лет спустя"Роза Хутор" - очень показательный пример эффективного наследия Белой Олимпиады 2014. Было много скепсиса относительно постолимпийской судьбы курорта. Однако, сейчас, через десятилетие, можно с уверенностью сказать, что это теперь одно из любимых мест отдыха россиян. За это время "Роза Хутор" стал круглогодичным курортом, где прекрасно можно провести время и летом. Активно развивается инфраструктура, природный туризм. Ежегодно здесь бывают около 2 миллионов гостей, что говорит о том, что удается самое сложное – держать качество на неизменно высоком уровне."Зимний сезон 2023/2024 для нас особенный, ведь ровно десять лет назад на горнолыжных склонах "Роза Хутор" прошел самый масштабный праздник спорта – Олимпийские игры-2014. Впервые за всю их историю все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте. И, конечно, курорт широко отметит эту дату. Наших гостей ждет множество интересных праздничных мероприятий – и спортивных, и творческих", – отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.РЕКЛАМА, ООО "Роза Хутор", ИНН 7702347870, erid: 4CQwVszH9pWvKK1WgzC

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, роза хутор, курорт, горнолыжный курорт, отдых в россии, туризм