https://ria.ru/20240129/kriminal-1923717550.html

"Могила уже занята". Новый поворот в деле уральского экс-участкового

"Могила уже занята". Новый поворот в деле уральского экс-участкового - РИА Новости, 29.01.2024

"Могила уже занята". Новый поворот в деле уральского экс-участкового

В Свердловской области экс-полицейского Юрия Золотко обвиняют в превышении должностных полномочий. Близкие бывшего участкового считают это местью руководства... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:02

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области экс-полицейского Юрия Золотко обвиняют в превышении должностных полномочий. Близкие бывшего участкового считают это местью руководства. Конфликт с начальством тянулся уже несколько лет и теперь вышел на новый виток — из-за одной находки.Три трупаВ феврале прошлого года в поселке городского типа Шаля рабочие, копавшие могилу на местном кладбище, наткнулись на незаконное захоронение. Сразу три тела: два мужских и одно женское.Вызвали полицейских, однако те лишь взяли с могильщиков объяснение и попросили закопать останки. Выяснять личности и причину смерти не стали.Более того, в ту же могилу на следующий день уже "официально" положили гроб с телом пенсионерки. Ее родным о "соседях" ничего не сказали.Общественность узнала об этом только сейчас — от шалинского экс-участкового Юрия Золотко. По его мнению, руководство местного отдела МВД не пожелало разобраться в ситуации, потому что связано с так называемой похоронной мафией.Налицо признаки статей о надругательстве над телами умерших и мошенничестве, считает он. "Возможно, администрация кладбища либо похоронная служба таким образом экономят деньги. Дело в том, что каждый бесхозный труп должен быть похоронен как положено: в отдельной могиле, с гробом и крестом. На это выделяют бюджетные средства", — объясняет супруга экс-участкового Кристина. Самому Юрию суд запретил общаться с прессой.Родные пенсионерки, погребенной в одной могиле с тремя "нелегальными" покойниками, крайне возмущены. Хотят похоронить усопшую в другом месте.Жесткий захватЗолотко написал заявление в Следственный комитет, указав и на другие нарушения.После огласки в СМИ тела все же эксгумировали и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Никакого криминала не выявили. Перезахоронили в отдельных могилах, но родных так и не нашли.Сотрудники регионального управления СК не увидели состава преступления в действиях руководителей Шалинского отдела полиции.Зато фигурантом уголовного дела в конце декабря оказался сам Золотко. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Задержали с помощью вооруженного спецназа. Из МВД экс-участкового уволили еще летом 2023-го. Как выяснилось, уже второй раз.Спорные ситуацииДва года назад он обратился в суд и доказал незаконность увольнения. А всего у него с работодателем было четыре судебных разбирательства. Причины разные: лишение премий, невыплата положенной зарплаты, дисциплинарное взыскание, воспрепятствование ношению табельного оружия.В дежурной части Шалинского ОВД Золотко отказывались выдавать его ПМ и две обоймы. Согласно судебным документам — по "устному приказу начальника райотдела и устному указанию дежурного областного ГУ МВД".Юрий счел, что находиться на службе без пистолета небезопасно, и потребовал компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд признал его правоту, но выплату сократил до пяти тысяч.Почти во всех остальных делах судьи также обязывал МВД выплачивать материальные компенсации.Руководство Шалинского отдела ситуацию не комментировало.Старое делоВ январе Золотко по решению суда на ближайшие два месяца отправили под домашний арест. Ему вменяют несколько эпизодов применения силы в отношении задержанных. Так, по версии СК, осенью 2020 года полицейский якобы трижды — два раза рукой и один ногой — ударил задержанного, "причинив тому физическую боль".В 2021-м насчитали восемь ударов. При этом оба потерпевших были ранее судимы.Есть и другие обвинения, в том числе о нанесении легкого вреда здоровью. "Все это тянется с сентября 2022-го, — говорит супруга Золотко. — Тогда на Юру возле подъезда напал вместе с приятелями один из рецидивистов. Защищаясь, муж его ударил, после чего забежал внутрь и позвонил в отдел. Однако на место происшествия никто не выехал. Начальство это скрыло, а Юру выставили крайним".Экс-участковый отрицает вину по всем эпизодам. "Мы уверены, что это месть руководства отделов полиции и СК, — подчеркивает Кристина. — Муж ведь еще подал жалобу в прокуратуру на замруководителя СК, который отказался регистрировать заявление на полицейское начальство в установленном законом порядке".Очередное заседание по делу Золотко о нанесении легкого вреда здоровью намечено на конец января. Расследование превышения должностных полномочий только набирает обороты. Если вину экс-участкового докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240114/kriminal-1920976968.html

https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html

https://ria.ru/20231204/manyak-1913184917.html

https://ria.ru/20231004/kriminal-1900198696.html

свердловская область

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2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)