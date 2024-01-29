https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

Европу настигла расплата за отказ от суверенитета

Европу настигла расплата за отказ от суверенитета - РИА Новости, 29.01.2024

Европу настигла расплата за отказ от суверенитета

Последний бастион сопротивления глобализму вот-вот падет, хотя фермеры, конечно, готовы еще посопротивляться. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:00

2024-01-29T10:41

аналитика

франция

брюссель

европа

евросоюз

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Последний бастион сопротивления глобализму вот-вот падет, хотя фермеры, конечно, готовы еще посопротивляться.Но вектор, взятый на их аннигиляцию Брюсселем и Ко, совершенно очевиден, и нужно быть слепым, глухим и упоротым, чтобы этого не понимать и не видеть.С одной стороны, немногословные мужики в изгвазданной землей и навозом одежде, с другой — малахольные тетки, обливающие давинчиевскую "Мону Лизу" консервированным супом. Тетки — не экологистки ни разу, а настоящие фашистки. На моментально завирусившемся видео не разглядеть нацистское приветствие (вскинутая вверх ладонь) невозможно.Фашизоиды, прикрывшиеся "зеленой повесткой", — еще один маркер глубочайшего кризиса, который сегодня переживает общеевропейский конструкт. И под лозунгами которого крестьянство объединенной Европы пускают под нож. Как скот.Крестьяне, которые заполняют улицы германской столицы или намеревающиеся устроить "веселенькую жизнь" парижанам, заблокировав начиная с сегодняшнего дня все крупные автотрассы, ведущие в столицу Франции, на самом деле ведут арьергардные бои.Их, как и полмиллиарда общеевропейцев, нагло и подло обманули атлантистские элиты, пообещав "счастливый глобализм", много денег и немного работы, которая этими деньгами оплачивается, а еще — практически постоянный досуг и столь любимое ныне "саморазвитие".Те, кто не обладает рефлексивным инструментарием (а таких в "райском саду" процентов девяносто, если не больше), сказкам поверили. Сегодня легковерным приходится платить по счетам. Включая, кстати, и самих крестьян.Они были абсолютно счастливы, когда получали многомиллиардные общеевропейские субвенции, фактически плату за то, что делегировали решения — что, как и в каком количестве выращивать на своей земле, а сегодня вопрошают: "А нас-то за что?" Не понимая, что выделенные финансы — чужие, были отпущены на время, а расплачиваться придется рано или поздно своими деньгами, отдавая их навсегда.Точно так же обмишулились и потребители сельхозпродукции, то есть все европейцы.Им сказали: вот "счастливый глобализм" и невероятно дешевая еда, которую вам готовить (вообще-то, базовый навык для всех здравых людей) не требуется. Достаточно купить коробочки в магазине для недолгого разогрева. Те, естественно, поверили. Можно себе вообразить, как ржали над ними управляющие и прочие решалы из глобалистских корпораций, производящих ту самую еду.А теперь ситуация выглядит так. Сырье для этой самой "разогреваемой еды" берут то, что подешевле и где подешевле. Например, на Украине — да, европейские фермеры очень недовольны нашествием украинской курятины и прочих продуктов на их общий рынок, только сказать об этом стесняются. В рамках нынешней политкорректности их не поймут. Итак, очень дешевое сырье и колоссальная маржа в результате дают миллиардные прибыли. Фермеры, которые не в состоянии снизить издержки, обречены на медленную смерть.Но и эта казнь европейского крестьянства, идущая практически в прямом эфире, меркнет перед соглашениями о свободной торговле, которые штампуют в промышленных количествах евродепутаты. Им, таким удивительным, кажется вполне логичным, что "ради природоохранных идей" еду можно везти за многие тысячи морских в том числе миль в замороженном виде. Только чтобы коллективная глобалистская душенька была бы довольна.Однако оцените красоту игры, вернее, степень лицемерия: ни для одного провластного или входящего в правящий истеблишмент политика тема соглашений о свободной торговле или об ограничении поставок украинского пищевого сырья вообще не существует, хотя именно эти обстоятельства — причина и корень нынешнего острейшего внутриевропейского кризиса.Заканчивается он вандализмом и агрессией, направленными на шедевр Ренессанса, ненавистью к государственным институтам, хаосом на дорогах, блокадой многомиллионной городской агломерации, колоссальными убытками как самих фермеров, так и тех, кто связан с ними "пищевой цепочкой". В первую очередь булочников и мясников.Гроздья гнева, которые сейчас в пожарном порядке власти пытаются состричь, не так-то просто свести на нет. Но и выхода, хорошего или хотя бы приемлемого для всех общеевропейцев, сегодня тоже нет и быть не может.Раз отдав частичку самостоятельности и свободы, очень трудно потом получить ее назад. Раз согласившись с лозунговой демократией, невозможно потом вести диалог с властями, поставившими все под контроль. А покорно принимая субвенции, нереально заявлять о самостоятельности.Нам, кстати, происходящее — и урок, и напоминание о том, что бывает, когда склоняют к компромиссам по поводу суверенитета: тут отхватили — в рамках развития прогресса, там отжали — в рамках равенства и демократии, здесь чуть потеснили — чтобы поддержать и помочь. Заканчивается это все так, как во Франции.То, что в России мы этого не можем допустить, совершенно очевидно, как очевидно и то, что готовил нам Запад, если бы и когда мы поверили его посулам.Европейские крестьяне, которых в эти дни отправляет под нож Евросоюз, здесь не дадут соврать.

https://ria.ru/20240126/zakharova-1923698079.html

https://ria.ru/20240125/protesty-1923359571.html

https://ria.ru/20240126/protest-1923779183.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине В центре Берлина собрались тысячи фермеров, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства. Организаторы акции призвали правительство к пересмотру своих решений. Перед демонстрантами выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение коллег отменить субсидии на дизельное топливо он назвал неизбежным на фоне бюджетного кризиса. Политику пришлось перекрикивать толпу, из которой звучали призывы распустить правительство, а Линднеру лично – уйти. В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста. 2024-01-29T08:00 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, брюссель, европа, евросоюз