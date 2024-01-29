Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 29.01.2024 (обновлено: 21:54 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/kpp-1924225344.html
Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе
Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе - РИА Новости, 29.01.2024
Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе
Венгрия и Украина откроют новый КПП на границе, еще два расширят, есть также планы построить новый мост через Тису, заявил в понедельник министр иностранных дел РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:04
2024-01-29T21:54
в мире
венгрия
украина
ужгород
дмитрий кулеба
петер сийярто
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770800279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d87e39ba4a3957640ad9defe9061e635.jpg
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Венгрия и Украина откроют новый КПП на границе, еще два расширят, есть также планы построить новый мост через Тису, заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с украинской делегацией в Ужгороде. "Мы на расстоянии руки от открытия нового КПП на нашей границе между Надьходошем и Надьпаладом (украинское название - Великая Паладь – ред.), этому предшествовали очень долгие переговоры... Мы договорились также расширить также возможности работы автомобильного КПП в Берегшурани и железнодорожного КПП в Захони. Договорились также об общем намерении построить новый мост через Тису между двумя странами", - сказал Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Трансляция велась в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД выразил надежду, что это улучшит работу перегруженных погранпунктов.Сийярто сообщил, что Венгрия, Украина и Словакия вместе могут получить 135 миллионов евро на расширение железнодорожного погранперехода "Чоп-Захонь", а недостающую сумму добавить из собственных бюджетов. На расширение автомобильного перехода "Лужанка-Берегшурань", по его словам, Брюссель выделил 11,5 миллиона евро, большую часть из них - Украине."Мы сегодня договорились, что постараемся завершить работу раньше изначально установленного в качестве срока 2026 года", - добавил он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240129/zakarpate-1924222983.html
https://ria.ru/20240129/siyyarto-1924219341.html
венгрия
украина
ужгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770800279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62f031dbdc449990b63aa0d086c3ac46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, ужгород, дмитрий кулеба, петер сийярто, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Украина, Ужгород, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, Владимир Зеленский
Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе

Сийярто: на венгерско-украинской границе откроют новый КПП, еще два расширят

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Венгрия и Украина откроют новый КПП на границе, еще два расширят, есть также планы построить новый мост через Тису, заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с украинской делегацией в Ужгороде.
«
"Мы на расстоянии руки от открытия нового КПП на нашей границе между Надьходошем и Надьпаладом (украинское название - Великая Паладь – ред.), этому предшествовали очень долгие переговоры... Мы договорились также расширить также возможности работы автомобильного КПП в Берегшурани и железнодорожного КПП в Захони. Договорились также об общем намерении построить новый мост через Тису между двумя странами", - сказал Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Трансляция велась в соцсети Facebook*.
Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Киев и Будапешт договорились создать комиссию по правам венгров Закарпатья
Вчера, 19:44
Глава венгерского МИД выразил надежду, что это улучшит работу перегруженных погранпунктов.
Сийярто сообщил, что Венгрия, Украина и Словакия вместе могут получить 135 миллионов евро на расширение железнодорожного погранперехода "Чоп-Захонь", а недостающую сумму добавить из собственных бюджетов. На расширение автомобильного перехода "Лужанка-Берегшурань", по его словам, Брюссель выделил 11,5 миллиона евро, большую часть из них - Украине.
«
"Мы сегодня договорились, что постараемся завершить работу раньше изначально установленного в качестве срока 2026 года", - добавил он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Сийярто: Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов евро
Вчера, 19:23
 
В миреВенгрияУкраинаУжгородДмитрий КулебаПетер СийяртоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала