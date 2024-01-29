Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе
Сийярто: на венгерско-украинской границе откроют новый КПП, еще два расширят
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Венгрия и Украина откроют новый КПП на границе, еще два расширят, есть также планы построить новый мост через Тису, заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с украинской делегацией в Ужгороде.
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"Мы на расстоянии руки от открытия нового КПП на нашей границе между Надьходошем и Надьпаладом (украинское название - Великая Паладь – ред.), этому предшествовали очень долгие переговоры... Мы договорились также расширить также возможности работы автомобильного КПП в Берегшурани и железнодорожного КПП в Захони. Договорились также об общем намерении построить новый мост через Тису между двумя странами", - сказал Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Трансляция велась в соцсети Facebook*.
Глава венгерского МИД выразил надежду, что это улучшит работу перегруженных погранпунктов.
Сийярто сообщил, что Венгрия, Украина и Словакия вместе могут получить 135 миллионов евро на расширение железнодорожного погранперехода "Чоп-Захонь", а недостающую сумму добавить из собственных бюджетов. На расширение автомобильного перехода "Лужанка-Берегшурань", по его словам, Брюссель выделил 11,5 миллиона евро, большую часть из них - Украине.
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"Мы сегодня договорились, что постараемся завершить работу раньше изначально установленного в качестве срока 2026 года", - добавил он.
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