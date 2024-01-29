https://ria.ru/20240129/kpp-1924225344.html

Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе

Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе - РИА Новости, 29.01.2024

Венгрия и Украина договорились об открытии нового КПП на границе

Венгрия и Украина откроют новый КПП на границе, еще два расширят, есть также планы построить новый мост через Тису, заявил в понедельник министр иностранных дел РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:04

2024-01-29T20:04

2024-01-29T21:54

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дмитрий кулеба

петер сийярто

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Венгрия и Украина откроют новый КПП на границе, еще два расширят, есть также планы построить новый мост через Тису, заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с украинской делегацией в Ужгороде. "Мы на расстоянии руки от открытия нового КПП на нашей границе между Надьходошем и Надьпаладом (украинское название - Великая Паладь – ред.), этому предшествовали очень долгие переговоры... Мы договорились также расширить также возможности работы автомобильного КПП в Берегшурани и железнодорожного КПП в Захони. Договорились также об общем намерении построить новый мост через Тису между двумя странами", - сказал Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Трансляция велась в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД выразил надежду, что это улучшит работу перегруженных погранпунктов.Сийярто сообщил, что Венгрия, Украина и Словакия вместе могут получить 135 миллионов евро на расширение железнодорожного погранперехода "Чоп-Захонь", а недостающую сумму добавить из собственных бюджетов. На расширение автомобильного перехода "Лужанка-Берегшурань", по его словам, Брюссель выделил 11,5 миллиона евро, большую часть из них - Украине."Мы сегодня договорились, что постараемся завершить работу раньше изначально установленного в качестве срока 2026 года", - добавил он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240129/zakarpate-1924222983.html

https://ria.ru/20240129/siyyarto-1924219341.html

венгрия

украина

ужгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, ужгород, дмитрий кулеба, петер сийярто, владимир зеленский