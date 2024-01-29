В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку
Депутат МГД Козлов надеется, что "уволенный" кот вернется в библиотеку в Москве
Маркиз - библиокот . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что "уволенный" кот вернется в библиотеку в Москве, подчеркнув, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в одной из библиотек в районе Строгино в Москве посетители собирают подписи, чтобы вернуть кота Маркиза, "уволенного" после жалобы пенсионера.
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"Очень надеюсь, что общественное мнение быстро поможет вернуть кота в библиотеку. Сама ситуация - весьма печальная. И странно, что руководство так поступило, учитывая, как недавно вся страна переживала за другого кота", - сказал Козлов.
Депутат отметил, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране.
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"Например, в знаменитом на весь мир Эрмитаже проживает около 50 котов. Сотрудники за их здоровьем следят, вовремя прививают, устраивают для них специальные места для кормления. И коты привлекают еще больше посетителей. Они как устойчивый положительный бренд. Руководство библиотеки обязательно должно прислушаться к мнению сотен граждан", - добавил собеседник агентства.