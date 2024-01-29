Рейтинг@Mail.ru
В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 29.01.2024 (обновлено: 17:25 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/kot-1924189534.html
В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку
В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку - РИА Новости, 29.01.2024
В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:23
2024-01-29T17:25
общество
москва
строгино
московская городская дума
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924169868_0:41:960:581_1920x0_80_0_0_ec13b83921d16544346b2021fb2526e9.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что "уволенный" кот вернется в библиотеку в Москве, подчеркнув, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в одной из библиотек в районе Строгино в Москве посетители собирают подписи, чтобы вернуть кота Маркиза, "уволенного" после жалобы пенсионера. "Очень надеюсь, что общественное мнение быстро поможет вернуть кота в библиотеку. Сама ситуация - весьма печальная. И странно, что руководство так поступило, учитывая, как недавно вся страна переживала за другого кота", - сказал Козлов. Депутат отметил, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране. "Например, в знаменитом на весь мир Эрмитаже проживает около 50 котов. Сотрудники за их здоровьем следят, вовремя прививают, устраивают для них специальные места для кормления. И коты привлекают еще больше посетителей. Они как устойчивый положительный бренд. Руководство библиотеки обязательно должно прислушаться к мнению сотен граждан", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240119/kot-1922301084.html
https://ria.ru/20230811/kot-1889531501.html
москва
строгино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924169868_0:4:960:724_1920x0_80_0_0_2515ea5f586736532ac77e2d62c75ffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, строгино, московская городская дума, животные
Общество, Москва, Строгино, Московская городская дума, Животные
В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку

Депутат МГД Козлов надеется, что "уволенный" кот вернется в библиотеку в Москве

© Библиотеки Строгино/ВконтактеМаркиз - библиокот
Маркиз - библиокот
© Библиотеки Строгино/Вконтакте
Маркиз - библиокот . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что "уволенный" кот вернется в библиотеку в Москве, подчеркнув, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в одной из библиотек в районе Строгино в Москве посетители собирают подписи, чтобы вернуть кота Маркиза, "уволенного" после жалобы пенсионера.
Кот Сергей
Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности
19 января, 11:57
«
"Очень надеюсь, что общественное мнение быстро поможет вернуть кота в библиотеку. Сама ситуация - весьма печальная. И странно, что руководство так поступило, учитывая, как недавно вся страна переживала за другого кота", - сказал Козлов.
Депутат отметил, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране.
«
"Например, в знаменитом на весь мир Эрмитаже проживает около 50 котов. Сотрудники за их здоровьем следят, вовремя прививают, устраивают для них специальные места для кормления. И коты привлекают еще больше посетителей. Они как устойчивый положительный бренд. Руководство библиотеки обязательно должно прислушаться к мнению сотен граждан", - добавил собеседник агентства.
Кот Беляш - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе
11 августа 2023, 13:02
 
ОбществоМоскваСтрогиноМосковская городская думаЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала