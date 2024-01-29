https://ria.ru/20240129/kot-1924189534.html

В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку

В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку - РИА Новости, 29.01.2024

В МГД надеются, что кот Маркиз вернется на работу в московскую библиотеку

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:23

2024-01-29T17:23

2024-01-29T17:25

общество

москва

строгино

московская городская дума

животные

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что "уволенный" кот вернется в библиотеку в Москве, подчеркнув, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в одной из библиотек в районе Строгино в Москве посетители собирают подписи, чтобы вернуть кота Маркиза, "уволенного" после жалобы пенсионера. "Очень надеюсь, что общественное мнение быстро поможет вернуть кота в библиотеку. Сама ситуация - весьма печальная. И странно, что руководство так поступило, учитывая, как недавно вся страна переживала за другого кота", - сказал Козлов. Депутат отметил, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране. "Например, в знаменитом на весь мир Эрмитаже проживает около 50 котов. Сотрудники за их здоровьем следят, вовремя прививают, устраивают для них специальные места для кормления. И коты привлекают еще больше посетителей. Они как устойчивый положительный бренд. Руководство библиотеки обязательно должно прислушаться к мнению сотен граждан", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240119/kot-1922301084.html

https://ria.ru/20230811/kot-1889531501.html

москва

строгино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, строгино, московская городская дума, животные