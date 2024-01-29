https://ria.ru/20240129/kot-1924170412.html

Теперь в Москве. Еще одного кота лишили "работы" из-за доноса

Теперь в Москве. Еще одного кота лишили "работы" из-за доноса - РИА Новости, 29.01.2024

Теперь в Москве. Еще одного кота лишили "работы" из-за доноса

Из московской библиотеки № 248-1 "уволили" кота Маркиза после жалобы от местного пенсионера, сообщила изданию "Подъем" заведующая Елена Акинова. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:09

2024-01-29T16:09

2024-01-29T16:29

общество

москва

зеленоградск

калининград

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Из московской библиотеки № 248-1 "уволили" кота Маркиза после жалобы от местного пенсионера, сообщила изданию "Подъем" заведующая Елена Акинова.По ее словам, мужчина в течение двух лет пишет доносы на сотрудников библиотеки."Жалобы начались с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. <…> Сначала он придирался ко мне, потом к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идет у него на поводу", — рассказала она.В результате прожившего восемь лет в учреждении кота забрали на передержку согласно распоряжению начальства, указали в материале."Читатели все возмущаются. <…> Конечно, за восемь с половиной лет он очень привык к этому месту. Жалоб на него никогда не поступало. Он у нас привит, имеет медкнижку, чистый кот, хороший, добрый. Все дети на городской творческой мастерской его просто обожают и очень скучают без него", — посетовала Акинова.В статье отмечается, что ради возвращения животного в библиотеку начали собирать подписи.Ранее жители Зеленоградска под Калининградом начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал" в магазине и стал любимцем сотрудников и туристов, а недавно был "уволен" из-за жалобы в Роспотребнадзор. По словам директора магазина, для кота были обустроены спальное и рабочее места, также ему сделали именную табличку. В 2022 году головной офис наградил кота Сергея званием "сотрудник года".

https://ria.ru/20240119/kot-1922377095.html

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общество, москва, зеленоградск, калининград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)