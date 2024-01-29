https://ria.ru/20240129/kosmos-1924068664.html

Космонавт Гребенкин прокомментировал марсианские амбиции Маска

Космонавт Гребенкин прокомментировал марсианские амбиции Маска - РИА Новости, 29.01.2024

Космонавт Гребенкин прокомментировал марсианские амбиции Маска

Российский космонавт Александр Гребенкин в интервью РИА Новости оценил планы Илона Маска по освоению Марса, по его словам, пока таких технологий нет, но это... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:41

2024-01-29T09:41

2024-01-29T09:41

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Российский космонавт Александр Гребенкин в интервью РИА Новости оценил планы Илона Маска по освоению Марса, по его словам, пока таких технологий нет, но это планы на будущее. "Возможно, когда-то придет такой момент, это, может быть, сейчас для нас кажется чем-то очень-очень далеким, но, возможно, будут такие технологии, которые бы позволили это сделать, но на данный момент я пока таких технологий не вижу", - сказал Гребенкин. Он напомнил слова основоположника пилотируемой космонавтики Константина Циолковского, который говорил о том, что "человек родился здесь, на Земле, это его колыбель, но не может человек всю жизнь в колыбели оставаться". "В тот момент его считали фантастом", - напомнил российский космонавт. Не проводя прямой параллели между Циолковским и Маском он подчеркнул, что полет на Марс требует решения огромного комплекса задач, большинство из которых сегодня еще не решены. "Решение пока по многим направлениям не совсем очевидны", - сказал собеседник агентства, указав на необходимость прорывных технологий в таких сферах, как "защита от радиации, обеспечении жизнедеятельности и, как бы это странно это ни казалось, в психологических аспектах". "Длительное нахождение в каком-то замкнутом пространстве, даже когда хорошо люди друг с другом контактируют, очень хорошо друг с другом как бы уживаются, все равно это очень напряженное состояние, и это тоже требует отдельного изучения", - сказал Гребенкин. "Я думаю, что во многих странах ученые над этим работают, и думаю, что все равно мы когда-то будем там, сейчас Илон Маск строит планы на будущее", - резюмировал он. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил о планах колонизации Марса землянами. Для этого он строит космический корабль Starship и заявляет о планах отправки одного миллиона землян на Огненную планету к 2050 году. Эксперты отрасли называют такую задачу нереалистичной.

https://ria.ru/20230801/mars-1887680843.html

https://ria.ru/20240103/kometa-1915854179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, марс, земля, илон маск, александр гребенкин, константин циолковский, spacex