https://ria.ru/20240129/kosmos-1924068664.html
Космонавт Гребенкин прокомментировал марсианские амбиции Маска
Космонавт Гребенкин прокомментировал марсианские амбиции Маска - РИА Новости, 29.01.2024
Космонавт Гребенкин прокомментировал марсианские амбиции Маска
Российский космонавт Александр Гребенкин в интервью РИА Новости оценил планы Илона Маска по освоению Марса, по его словам, пока таких технологий нет, но это... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:41
2024-01-29T09:41
2024-01-29T09:41
наука
космос - риа наука
марс
земля
илон маск
александр гребенкин
константин циолковский
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822232927_0:215:978:765_1920x0_80_0_0_bbc3ceaa28cfceed7ad1547b2756e944.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Российский космонавт Александр Гребенкин в интервью РИА Новости оценил планы Илона Маска по освоению Марса, по его словам, пока таких технологий нет, но это планы на будущее. "Возможно, когда-то придет такой момент, это, может быть, сейчас для нас кажется чем-то очень-очень далеким, но, возможно, будут такие технологии, которые бы позволили это сделать, но на данный момент я пока таких технологий не вижу", - сказал Гребенкин. Он напомнил слова основоположника пилотируемой космонавтики Константина Циолковского, который говорил о том, что "человек родился здесь, на Земле, это его колыбель, но не может человек всю жизнь в колыбели оставаться". "В тот момент его считали фантастом", - напомнил российский космонавт. Не проводя прямой параллели между Циолковским и Маском он подчеркнул, что полет на Марс требует решения огромного комплекса задач, большинство из которых сегодня еще не решены. "Решение пока по многим направлениям не совсем очевидны", - сказал собеседник агентства, указав на необходимость прорывных технологий в таких сферах, как "защита от радиации, обеспечении жизнедеятельности и, как бы это странно это ни казалось, в психологических аспектах". "Длительное нахождение в каком-то замкнутом пространстве, даже когда хорошо люди друг с другом контактируют, очень хорошо друг с другом как бы уживаются, все равно это очень напряженное состояние, и это тоже требует отдельного изучения", - сказал Гребенкин. "Я думаю, что во многих странах ученые над этим работают, и думаю, что все равно мы когда-то будем там, сейчас Илон Маск строит планы на будущее", - резюмировал он. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил о планах колонизации Марса землянами. Для этого он строит космический корабль Starship и заявляет о планах отправки одного миллиона землян на Огненную планету к 2050 году. Эксперты отрасли называют такую задачу нереалистичной.
https://ria.ru/20230801/mars-1887680843.html
https://ria.ru/20240103/kometa-1915854179.html
марс
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822232927_0:123:978:857_1920x0_80_0_0_5111c3ef7f57c6559ec35fa3858ea5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, марс, земля, илон маск, александр гребенкин, константин циолковский, spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Земля, Илон Маск, Александр Гребенкин, Константин Циолковский, SpaceX
Космонавт Гребенкин прокомментировал марсианские амбиции Маска
Космонавт Гребенкин назвал марсианские амбиции Маска планами на будущее
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Российский космонавт Александр Гребенкин в интервью РИА Новости оценил планы Илона Маска по освоению Марса, по его словам, пока таких технологий нет, но это планы на будущее.
"Возможно, когда-то придет такой момент, это, может быть, сейчас для нас кажется чем-то очень-очень далеким, но, возможно, будут такие технологии, которые бы позволили это сделать, но на данный момент я пока таких технологий не вижу", - сказал Гребенкин. Он напомнил слова основоположника пилотируемой космонавтики Константина Циолковского
, который говорил о том, что "человек родился здесь, на Земле
, это его колыбель, но не может человек всю жизнь в колыбели оставаться". "В тот момент его считали фантастом", - напомнил российский космонавт.
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс
Не проводя прямой параллели между Циолковским и Маском он подчеркнул, что полет на Марс требует решения огромного комплекса задач, большинство из которых сегодня еще не решены. "Решение пока по многим направлениям не совсем очевидны", - сказал собеседник агентства, указав на необходимость прорывных технологий в таких сферах, как "защита от радиации, обеспечении жизнедеятельности и, как бы это странно это ни казалось, в психологических аспектах". "Длительное нахождение в каком-то замкнутом пространстве, даже когда хорошо люди друг с другом контактируют, очень хорошо друг с другом как бы уживаются, все равно это очень напряженное состояние, и это тоже требует отдельного изучения", - сказал Гребенкин.
"Я думаю, что во многих странах ученые над этим работают, и думаю, что все равно мы когда-то будем там, сейчас Илон Маск строит планы на будущее", - резюмировал он.
Американский предприниматель, владелец компании SpaceX
Илон Маск заявил о планах колонизации Марса землянами. Для этого он строит космический корабль Starship и заявляет о планах отправки одного миллиона землян на Огненную планету к 2050 году. Эксперты отрасли называют такую задачу нереалистичной.
Под знаком Марса. Пять самых необычных астрособытий в 2024-м