https://ria.ru/20240129/kosmos-1924065014.html

Будущий экипаж МКС высоко оценил взаимодействие НАСА и "Роскосмоса"

Будущий экипаж МКС высоко оценил взаимодействие НАСА и "Роскосмоса" - РИА Новости, 29.01.2024

Будущий экипаж МКС высоко оценил взаимодействие НАСА и "Роскосмоса"

Члены нового экипажа МКС россиянин Александр Гребенкин и американец Мэтт Доминик в интервью РИА Новости заявили, что высоко оценивают сотрудничество двух стран... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:15

2024-01-29T09:15

2024-01-29T09:15

космос - риа наука

москва

россия

александр гребенкин

джанетт эппс

роскосмос

наса

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Члены нового экипажа МКС россиянин Александр Гребенкин и американец Мэтт Доминик в интервью РИА Новости заявили, что высоко оценивают сотрудничество двух стран в космосе, считают его образцом для взаимодействия других стран и надеются на расширение. "Это (взаимодействие - ред.) очень и очень, наверное, хорошо с той точки зрения, что это действительно всем нам может показать, какое есть и каким должно быть сотрудничество между разными странами", - сказал российский космонавт Гребенкин. По его словам, "все прекрасно понимают, что это (работа в космосе - ред.) задача, которую нужно решать сообща, и это действительно необходимо в первую очередь здесь, на Земле". "Те вещи, которые делают на орбите, те открытия, научные и биологические эксперименты..., они работают здесь, на Земле", - подчеркнул собеседник агентства. Взаимодействие НАСА и "Роскосмоса" он назвал связующей ниточкой двух стран и выразил надежду на его расширение. "Я был бы очень рад, если бы оно продолжалось в таком же духе, как минимум, а лучше, конечно, если бы это сотрудничество продолжало усиливаться", - сказал российский космонавт, подчеркнув, что "нам есть куда двигаться, и я думаю, что так и будет". Его американский коллега, астронавт НАСА Мэттью Доминик рассказал, что ему "нравятся продолжающиеся уже десятилетиями отношения с потрясающей группой людей, с русскими людьми". "Даже описать не могу, как мне понравилось в Москве работать с инструкторами, которые были глубоко увлечены тем, что они делают, и прекрасно владели тем, что они делают, я получил большое удовольствие от работы с ними", - поделился впечатлениями о подготовке в России американец. Своего коллегу по экипажу Александра Гребенкина он оценил как "крепкого как кремень и очень умного". "Саша - мой коллега по экипажу, и мне очень нравится с ним работать, он крепкий как кремень и очень умный. Он профессионал своего дела", - сказал Доминик. Гребенкин отправится на МКС в середине февраля в составе экипажа ​​Crew-8 вместе с Мэттью Домиником, Майклом Барраттом и Джанетт Эппс. Полет российского космонавта на американском корабле проходит в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах, которое предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.

https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html

https://ria.ru/20231122/kosmos-1910883296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, москва, россия, александр гребенкин, джанетт эппс, роскосмос, наса