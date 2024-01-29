https://ria.ru/20240129/korruptsiya-1924160200.html

В ЕС следят за информацией о случаях коррупции с закупками оружия в Киеве

В ЕС следят за информацией о случаях коррупции с закупками оружия в Киеве - РИА Новости, 29.01.2024

В ЕС следят за информацией о случаях коррупции с закупками оружия в Киеве

В Евросоюзе следят за сообщениями о расследовании случаев коррупции с закупками вооружения на Украине, заявили в Еврокомиссии. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:37

2024-01-29T15:37

2024-01-29T15:37

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В Евросоюзе следят за сообщениями о расследовании случаев коррупции с закупками вооружения на Украине, заявили в Еврокомиссии. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что на фоне растущих обвинений в адрес властей Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, СБУ подтвердила обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал". По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Сообщается, что деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ. "Мы в курсе сообщений о коррупции в отношении поставок конкретных вооружений на Украину. Мы слышали, что правительство Украины запустило расследование… У нас нет никаких сомнений в честном расследовании", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240119/polkovnik-1922367605.html

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924123544.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия