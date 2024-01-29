https://ria.ru/20240129/kndr-1924045007.html

КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки

КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки - РИА Новости, 29.01.2024

КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки

КНДР провела успешное испытание крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31", осуществив их запуск с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T01:55

2024-01-29T01:55

2024-01-29T01:55

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ким чен ын

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. КНДР провела успешное испытание крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31", осуществив их запуск с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд (около двух часов - ред.)... и точно поразили цель на острове", - пишет агентство. По оценке ЦТАК, испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран. В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытания. Ранее агентство Ренхап сообщало, что КНДР 28 января пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные ранее - 24 января около 7.00 (1.00 мск) - также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке.

https://ria.ru/20240124/kndr-1923113750.html

японское море

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японское море, желтое море, ким чен ын, в мире