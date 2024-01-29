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КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки - РИА Новости, 29.01.2024
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01:55 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/kndr-1924045007.html
КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки
КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки - РИА Новости, 29.01.2024
КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки
КНДР провела успешное испытание крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31", осуществив их запуск с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T01:55
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. КНДР провела успешное испытание крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31", осуществив их запуск с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд (около двух часов - ред.)... и точно поразили цель на острове", - пишет агентство. По оценке ЦТАК, испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран. В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытания. Ранее агентство Ренхап сообщало, что КНДР 28 января пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные ранее - 24 января около 7.00 (1.00 мск) - также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке.
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японское море, желтое море, ким чен ын, в мире
Японское море, Желтое море, Ким Чен Ын, В мире
КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки

ЦТАК: КНДР испытала крылатые ракеты "Пульхвасаль-3-31" при запуске с подлодки

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. КНДР провела успешное испытание крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31", осуществив их запуск с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«
"Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд (около двух часов - ред.)... и точно поразили цель на острове", - пишет агентство.
По оценке ЦТАК, испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран.
В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытания.
Ранее агентство Ренхап сообщало, что КНДР 28 января пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря.
Южнокорейские военные ранее - 24 января около 7.00 (1.00 мск) - также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке.
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Японское мореЖелтое мореКим Чен ЫнВ мире
 
 
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