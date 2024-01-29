https://ria.ru/20240129/kmsp-1924108566.html

КМСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств приграничным регионам

КМСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств приграничным регионам - РИА Новости, 29.01.2024

КМСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств приграничным регионам

Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования малого и среднего... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:37

2024-01-29T12:37

2024-01-29T14:18

севастополь

республика крым

корпорация мсп

андрей белоусов

александр исаевич

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924112232_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_93941de0abd4c9147ade617b0ebbde37.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования малого и среднего предпринимательства приграничных территорий, Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба корпорации.Такое заявление сделал генеральный директор КМСП Александр Исаевич во время встречи с предпринимателями в Белгородской области."Сегодня в этих регионах, в том числе и в Белгородской области, наблюдается снижение темпов кредитования МСП. При этом от самих предпринимателей поступают запросы на привлечение средств в бизнес, его развитие. Предприятия работают, функционируют производства, промышленность, есть спрос населения на услуги малого и среднего бизнеса. Важно все это поддерживать, стимулировать работу и развитие", — отметил генеральный директор Корпорации МСП, его слова приводит пресс-служба.Исаевич добавил, что возможности "зонтичных" поручительств позволяют корпорации с учетом запросов правительства РФ, бизнеса и банковского сектора оперативно корректировать приоритеты и направлять поддержку туда, где она особенно нужна.Помимо представителей Белгородской области, воспользоваться "территориальными зонтичными поручительствами" для получения кредитов может малый и средний бизнес, расположенный в Брянской, Воронежской, Курской и Ростовская областях, Крыму и Севастополе. Банками-партнерами Корпорации МСП в этих регионах выступают РНКБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, Генбанк, ВТБ, МСП Банк и Альфа-Банк."Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240123/onlayn-baza-1922790243.html

https://ria.ru/20240126/zayavki-1923381940.html

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

севастополь, республика крым, корпорация мсп, андрей белоусов, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса