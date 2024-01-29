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КМСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств приграничным регионам - РИА Новости, 29.01.2024
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12:37 29.01.2024 (обновлено: 14:18 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/kmsp-1924108566.html
КМСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств приграничным регионам
КМСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств приграничным регионам - РИА Новости, 29.01.2024
КМСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств приграничным регионам
Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования малого и среднего... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:37
2024-01-29T14:18
севастополь
республика крым
корпорация мсп
андрей белоусов
александр исаевич
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования малого и среднего предпринимательства приграничных территорий, Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба корпорации.Такое заявление сделал генеральный директор КМСП Александр Исаевич во время встречи с предпринимателями в Белгородской области."Сегодня в этих регионах, в том числе и в Белгородской области, наблюдается снижение темпов кредитования МСП. При этом от самих предпринимателей поступают запросы на привлечение средств в бизнес, его развитие. Предприятия работают, функционируют производства, промышленность, есть спрос населения на услуги малого и среднего бизнеса. Важно все это поддерживать, стимулировать работу и развитие", — отметил генеральный директор Корпорации МСП, его слова приводит пресс-служба.Исаевич добавил, что возможности "зонтичных" поручительств позволяют корпорации с учетом запросов правительства РФ, бизнеса и банковского сектора оперативно корректировать приоритеты и направлять поддержку туда, где она особенно нужна.Помимо представителей Белгородской области, воспользоваться "территориальными зонтичными поручительствами" для получения кредитов может малый и средний бизнес, расположенный в Брянской, Воронежской, Курской и Ростовская областях, Крыму и Севастополе. Банками-партнерами Корпорации МСП в этих регионах выступают РНКБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, Генбанк, ВТБ, МСП Банк и Альфа-Банк."Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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севастополь, республика крым, корпорация мсп, андрей белоусов, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Севастополь, Республика Крым, Корпорация МСП, Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

КМСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств приграничным регионам

© iStock.com / mediaphotosИзучение данных отчета
Изучение данных отчета - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© iStock.com / mediaphotos
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования малого и среднего предпринимательства приграничных территорий, Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба корпорации.
Такое заявление сделал генеральный директор КМСП Александр Исаевич во время встречи с предпринимателями в Белгородской области.
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"Сегодня в этих регионах, в том числе и в Белгородской области, наблюдается снижение темпов кредитования МСП. При этом от самих предпринимателей поступают запросы на привлечение средств в бизнес, его развитие. Предприятия работают, функционируют производства, промышленность, есть спрос населения на услуги малого и среднего бизнеса. Важно все это поддерживать, стимулировать работу и развитие", — отметил генеральный директор Корпорации МСП, его слова приводит пресс-служба.
Исаевич добавил, что возможности "зонтичных" поручительств позволяют корпорации с учетом запросов правительства РФ, бизнеса и банковского сектора оперативно корректировать приоритеты и направлять поддержку туда, где она особенно нужна.
Помимо представителей Белгородской области, воспользоваться "территориальными зонтичными поручительствами" для получения кредитов может малый и средний бизнес, расположенный в Брянской, Воронежской, Курской и Ростовская областях, Крыму и Севастополе. Банками-партнерами Корпорации МСП в этих регионах выступают РНКБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, Генбанк, ВТБ, МСП Банк и Альфа-Банк.
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"Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесСевастопольРеспублика КрымКорпорация МСПАндрей БелоусовАлександр ИсаевичТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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