https://ria.ru/20240129/klyayn-1924085905.html

Экс-мэра Томска осудили по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-мэра Томска осудили по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 29.01.2024

Экс-мэра Томска осудили по делу о злоупотреблении полномочиями

Советский районный суд Томска приговорил бывшего мэра города Томска Ивана Кляйна к двум годам девяти месяцам колонии за организацию злоупотребления... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:13

2024-01-29T11:13

2024-01-29T11:31

томск

происшествия

иван кляйн

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НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Советский районный суд Томска приговорил бывшего мэра города Томска Ивана Кляйна к двум годам девяти месяцам колонии за организацию злоупотребления полномочиями, но освободил в зале суда, посчитав его наказание отбытым, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Томской области."Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Кляйну по совокупности с ранее вынесенным приговором наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок три года", - говорится в сообщении прокуратуры.Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что Кляйн после вынесения приговора был освобожден в зале суда, так как суд постановил считать его наказание отбытым. Мера пресечения Кляйну изменена на подписку о невыезде, уточнили в прокуратуре.Суд установил, что в 2019 году мэр Томска дал незаконное указание подчиненному ему начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства подыскать организацию, осуществляющую строительный контроль, которая примет некачественно выполненные в рамках муниципального контракта работы по ремонту автомобильной дороги по улице Большая Подгорная."При этом он знал о наличии нескольких десятков неисполненных предписаний строительного контроля и неустраненных замечаниях к качеству работ по ремонту дороги, однако желал создать видимость достижения отчетных показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщили в прокуратуре.По данным ведомства, в рамках исполнения поручения мэра начальник департамента обратился к проректору архитектурно-строительного университета, который, несмотря на несоответствие дороги нормативно-техническим требованиям, подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет строительного контроля. После подписания начальником профильного департамента счетов на оплату работ подрядчику необоснованно перечислено более 6,2 миллиона рублей.Суд также приговорил бывшего начальника городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергея Аушева к 2 годам лишения свободы условно, а бывшего проректора по административно-хозяйственному управлению федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" Артема Рышкова - к году условно.

https://ria.ru/20231122/izhevsk-1911079300.html

https://ria.ru/20240114/gumenyuk-1921241060.html

https://ria.ru/20231220/nagrazhdenie-1916849221.html

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

томск, происшествия, иван кляйн