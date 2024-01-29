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Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства пройдет в подмосковном Клину
Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства пройдет в подмосковном Клину - РИА Новости, 29.01.2024
Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства пройдет в подмосковном Клину
Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства 10 февраля пройдет в ДК "Майдановский" в Клину после постановки комедии "Беспокойной вам ночи", сообщает... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:46
2024-01-29T12:46
2024-01-29T12:46
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства 10 февраля пройдет в ДК "Майдановский" в Клину после постановки комедии "Беспокойной вам ночи", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На выставке можно будет купить продукцию крестьянско-фермерского хозяйства "Золино". "Хозяйство располагается на территории бывшей барской усадьбы Золино-Никольское. В 2022 году КФХ получило грант "Агростартап" в размере трех миллионов рублей. Сейчас на пасеке более 100 ульев из которых в 2023 году было получено 1,5 тонны меда. Основные медоносы региона - липа, малина, донник, иван чай, люпины и колючка. Пчелосемьи в "Золино" содержатся без применения химикатов, а пасека оборудована высокотехнологичным цехом", - рассказал зампред правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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московская область (подмосковье), клин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства 10 февраля пройдет в ДК "Майдановский" в Клину
после постановки комедии "Беспокойной вам ночи", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На выставке можно будет купить продукцию крестьянско-фермерского хозяйства "Золино".
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"Хозяйство располагается на территории бывшей барской усадьбы Золино-Никольское. В 2022 году КФХ получило грант "Агростартап" в размере трех миллионов рублей. Сейчас на пасеке более 100 ульев из которых в 2023 году было получено 1,5 тонны меда. Основные медоносы региона - липа, малина, донник, иван чай, люпины и колючка. Пчелосемьи в "Золино" содержатся без применения химикатов, а пасека оборудована высокотехнологичным цехом", - рассказал зампред правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.