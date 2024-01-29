https://ria.ru/20240129/klin-1924111169.html

Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства пройдет в подмосковном Клину

Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства пройдет в подмосковном Клину - РИА Новости, 29.01.2024

Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства пройдет в подмосковном Клину

Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства 10 февраля пройдет в ДК "Майдановский" в Клину после постановки комедии "Беспокойной вам ночи", сообщает... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:46

2024-01-29T12:46

2024-01-29T12:46

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства 10 февраля пройдет в ДК "Майдановский" в Клину после постановки комедии "Беспокойной вам ночи", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На выставке можно будет купить продукцию крестьянско-фермерского хозяйства "Золино". "Хозяйство располагается на территории бывшей барской усадьбы Золино-Никольское. В 2022 году КФХ получило грант "Агростартап" в размере трех миллионов рублей. Сейчас на пасеке более 100 ульев из которых в 2023 году было получено 1,5 тонны меда. Основные медоносы региона - липа, малина, донник, иван чай, люпины и колючка. Пчелосемьи в "Золино" содержатся без применения химикатов, а пасека оборудована высокотехнологичным цехом", - рассказал зампред правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924088748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин