Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ
Иомиури: Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань". Архивное фото
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Китай на постоянной основе оставил вокруг Тайваня 4 военных корабля, которые были размещены в 2022 году в ходе учений после визита туда американского представителя, для сдерживания острова в мирное время, а при непредвиденных ситуациях для того, чтобы не дать кораблям США приблизиться к нему, утверждает газета "Иомиури" со ссылкой на несколько источников в правительстве Японии.
Согласно карте, которую приводит газета, корабли окружают остров с трех сторон – с севера, юга и востока, оставляя открытым побережье, смотрящее на Китай. При этом один из кораблей расположен к западу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые Япония считает своей территорией.
В то же время генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси во время брифинга в понедельник не стал комментировать ситуацию.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.