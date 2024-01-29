https://ria.ru/20240129/kitay-1924058570.html

Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ

Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ

Китай на постоянной основе оставил вокруг Тайваня 4 военных корабля, которые были размещены в 2022 году в ходе учений после визита туда американского... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:10

2024-01-29T08:10

2024-01-29T08:26

в мире

китай

тайвань

сша

есимаса хаяси

нэнси пелоси

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Китай на постоянной основе оставил вокруг Тайваня 4 военных корабля, которые были размещены в 2022 году в ходе учений после визита туда американского представителя, для сдерживания острова в мирное время, а при непредвиденных ситуациях для того, чтобы не дать кораблям США приблизиться к нему, утверждает газета "Иомиури" со ссылкой на несколько источников в правительстве Японии. Согласно карте, которую приводит газета, корабли окружают остров с трех сторон – с севера, юга и востока, оставляя открытым побережье, смотрящее на Китай. При этом один из кораблей расположен к западу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые Япония считает своей территорией. В то же время генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси во время брифинга в понедельник не стал комментировать ситуацию. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240127/kitay-1923867972.html

https://ria.ru/20240120/kitay-1922473581.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, есимаса хаяси, нэнси пелоси