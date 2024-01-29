Рейтинг@Mail.ru
Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 29.01.2024 (обновлено: 08:26 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/kitay-1924058570.html
Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ
Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ
Китай на постоянной основе оставил вокруг Тайваня 4 военных корабля, которые были размещены в 2022 году в ходе учений после визита туда американского... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:10
2024-01-29T08:26
в мире
китай
тайвань
сша
есимаса хаяси
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/66/1556826616_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_5392c64f5a970b5d7066e789439f2e39.jpg
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Китай на постоянной основе оставил вокруг Тайваня 4 военных корабля, которые были размещены в 2022 году в ходе учений после визита туда американского представителя, для сдерживания острова в мирное время, а при непредвиденных ситуациях для того, чтобы не дать кораблям США приблизиться к нему, утверждает газета "Иомиури" со ссылкой на несколько источников в правительстве Японии. Согласно карте, которую приводит газета, корабли окружают остров с трех сторон – с севера, юга и востока, оставляя открытым побережье, смотрящее на Китай. При этом один из кораблей расположен к западу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые Япония считает своей территорией. В то же время генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси во время брифинга в понедельник не стал комментировать ситуацию. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240127/kitay-1923867972.html
https://ria.ru/20240120/kitay-1922473581.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/66/1556826616_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_51f0553da4c0899cf33d651038563a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, есимаса хаяси, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Есимаса Хаяси, Нэнси Пелоси
Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ

Иомиури: Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня

© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Китай на постоянной основе оставил вокруг Тайваня 4 военных корабля, которые были размещены в 2022 году в ходе учений после визита туда американского представителя, для сдерживания острова в мирное время, а при непредвиденных ситуациях для того, чтобы не дать кораблям США приблизиться к нему, утверждает газета "Иомиури" со ссылкой на несколько источников в правительстве Японии.
Согласно карте, которую приводит газета, корабли окружают остров с трех сторон – с севера, юга и востока, оставляя открытым побережье, смотрящее на Китай. При этом один из кораблей расположен к западу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые Япония считает своей территорией.
Ван И - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Китай призвал США поддержать мирное воссоединение с Тайванем
27 января, 16:36
В то же время генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси во время брифинга в понедельник не стал комментировать ситуацию.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Китай займет выжидательную позицию по ситуацию в Тайване, заявили эксперты
20 января, 09:23
 
В миреКитайТайваньСШАЕсимаса ХаясиНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала