https://ria.ru/20240129/khranilischa-1924205731.html

Снежные хранилища для посадочных материалов начали создавать в Подмосковье

Снежные хранилища для посадочных материалов начали создавать в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2024

Снежные хранилища для посадочных материалов начали создавать в Подмосковье

На территории лесопожарных станций, питомников и лесничеств в Московской области началась работа по созданию снежных куч и ледников для хранения посадочных... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:24

2024-01-29T18:24

2024-01-29T18:24

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экология

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На территории лесопожарных станций, питомников и лесничеств в Московской области началась работа по созданию снежных куч и ледников для хранения посадочных материалов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Устойчивый и обильный снежный покров этой зимой создает благоприятные условия для создания снежных хранилищ, которые необходимы для временного хранения посадочного материала, предназначенного для проведения искусственного лесовосстановления этой весной в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов", – сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его слова приводит пресс-служба. Работы уже стартовали в Дмитровском и Орешковском лесных питомниках. Для этого специалисты лесного хозяйства заранее подготовили необходимые площади и хранилища ближе к местам будущих посадок. Затем собрали снег в кучи или завезли его в хранилища, накрыли его соломой и опилками. Созданные таким образом воздушные подушки будут препятствовать быстрому таянью снега весной и поддержат внутри ледников и снежных куч минусовую температуру до середины весны. Это позволит сохранить корневую систему у саженцев и сеянцев, тем самым создавая условия для повышения их приживаемости. Баженов уточнил, что основной задачей подобных снежных укрытий, создание которых запланировано на территории всех 19 лесничеств, является продление весеннего лесокультурного сезона и поддержание жизнеспособности посадочного материала. Пребывание в таких хранилищах позволяет сеянцам безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924133198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), экология