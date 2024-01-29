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Снежные хранилища для посадочных материалов начали создавать в Подмосковье
Снежные хранилища для посадочных материалов начали создавать в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2024
Снежные хранилища для посадочных материалов начали создавать в Подмосковье
На территории лесопожарных станций, питомников и лесничеств в Московской области началась работа по созданию снежных куч и ледников для хранения посадочных... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:24
2024-01-29T18:24
2024-01-29T18:24
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На территории лесопожарных станций, питомников и лесничеств в Московской области началась работа по созданию снежных куч и ледников для хранения посадочных материалов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Устойчивый и обильный снежный покров этой зимой создает благоприятные условия для создания снежных хранилищ, которые необходимы для временного хранения посадочного материала, предназначенного для проведения искусственного лесовосстановления этой весной в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов", – сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его слова приводит пресс-служба. Работы уже стартовали в Дмитровском и Орешковском лесных питомниках. Для этого специалисты лесного хозяйства заранее подготовили необходимые площади и хранилища ближе к местам будущих посадок. Затем собрали снег в кучи или завезли его в хранилища, накрыли его соломой и опилками. Созданные таким образом воздушные подушки будут препятствовать быстрому таянью снега весной и поддержат внутри ледников и снежных куч минусовую температуру до середины весны. Это позволит сохранить корневую систему у саженцев и сеянцев, тем самым создавая условия для повышения их приживаемости. Баженов уточнил, что основной задачей подобных снежных укрытий, создание которых запланировано на территории всех 19 лесничеств, является продление весеннего лесокультурного сезона и поддержание жизнеспособности посадочного материала. Пребывание в таких хранилищах позволяет сеянцам безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), экология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экология
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На территории лесопожарных станций, питомников и лесничеств в Московской области началась работа по созданию снежных куч и ледников для хранения посадочных материалов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
"Устойчивый и обильный снежный покров этой зимой создает благоприятные условия для создания снежных хранилищ, которые необходимы для временного хранения посадочного материала, предназначенного для проведения искусственного лесовосстановления этой весной в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов", – сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его слова приводит пресс-служба.
Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Работы уже стартовали в Дмитровском и Орешковском лесных питомниках. Для этого специалисты лесного хозяйства заранее подготовили необходимые площади и хранилища ближе к местам будущих посадок. Затем собрали снег в кучи или завезли его в хранилища, накрыли его соломой и опилками.
Созданные таким образом воздушные подушки будут препятствовать быстрому таянью снега весной и поддержат внутри ледников и снежных куч минусовую температуру до середины весны
. Это позволит сохранить корневую систему у саженцев и сеянцев, тем самым создавая условия для повышения их приживаемости.
Баженов уточнил, что основной задачей подобных снежных укрытий, создание которых запланировано на территории всех 19 лесничеств, является продление весеннего лесокультурного сезона и поддержание жизнеспособности посадочного материала. Пребывание в таких хранилищах позволяет сеянцам безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки.