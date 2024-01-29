Мурашко осмотрел православный храм в Сербии, украшенный на средства России
Мурашко осмотрел крупнейший православный храм Сербии, украшенный на средства РФ
© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко . Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с сербской коллегой Даницей Груйичич в сопровождении епископа Ремесианского Стефана осмотрели в понедельник крупнейший православный храм Сербии, украшенный уникальной фреско-мозаикой российскими мастерами и на средства РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко находится в Сербию с рабочим визитом. Он провел переговоры с премьером Аной Брнабич и главой минздрава доктором Даницей Груйичич, с которой подписал меморандум о сотрудничестве двух министерств. Российский министр также посетил с членами российской делегации и сербскими коллегами несколько крупнейших медучреждений в Белграде.
В завершение визита в понедельник Мурашко посетил крупнейший православный храм Саввы Сербского. День поминовения святого основателя Сербской церкви, покровителя духовной культуры, образования и детей отмечается на его родине 27 января. Российскую делегацию и руководство сербского минздрава на пороге храма вечером встретил викарий патриарха Сербского и настоятель храма владыка Стефан и показал гостям уникальное убранство собора.
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"Айя-Софию (храм Святой Софии в Константинополе - ред.) строили шесть лет, а мозаику там делали четыре века и не смогли ее закончить. Мы здесь строили храм более ста лет, а мозаику сделали за три года", - рассказал сербский епископ.
Владыка Стефан напомнил, что покойный патриарх Сербский Ириней в 2014 году рассказал в ходе визита президента РФ Владимира Путина о планах по украшению храма мозаикой и надежде на помощь России, на что российский лидер тогда ответил: "будет", и обещание было выполнено.
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви, святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.
Уникальное фреско-мозаичное украшение храма на площади свыше 15 тысяч квадратных метров выполнили и завершили осенью 2020 года российские и сербские мастера под руководством академика Николая Мухина. Общая площадь выполненных мозаик составила почти 17 тысяч квадратных метров. Более 50 миллионов кусочков смальты разной величины было уложено на стены храма, суммарный вес всей мозаики превышает 400 тонн.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ выступало Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.