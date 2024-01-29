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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/kherson-1924215904.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 29.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:05
2024-01-29T19:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По словам Мрочко, город повергся обстрелам. "В прибрежных зонах раздаются взрывы", - написал он в своем Telegram-канале. Он призвал жителей города перейти в более безопасные места. Ранее в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в том числе и на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923751711.html
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херсонская область
россия
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херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Мрочко: взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По словам Мрочко, город повергся обстрелам. "В прибрежных зонах раздаются взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.
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Он призвал жителей города перейти в более безопасные места.
Ранее в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в том числе и на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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