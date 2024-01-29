https://ria.ru/20240129/kherson-1924215904.html

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 29.01.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:05

2024-01-29T19:05

2024-01-29T19:05

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По словам Мрочко, город повергся обстрелам. "В прибрежных зонах раздаются взрывы", - написал он в своем Telegram-канале. Он призвал жителей города перейти в более безопасные места. Ранее в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в том числе и на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923751711.html

https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html

херсонская область

россия

херсон

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херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины