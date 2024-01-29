https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924066341.html
"Ситуация критическая": в Германии сообщили о катастрофе ВСУ под Харьковом
"Ситуация критическая": в Германии сообщили о катастрофе ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.01.2024
"Ситуация критическая": в Германии сообщили о катастрофе ВСУ под Харьковом
Армия России активно продвигается вперед на Харьковском направлении, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:28
2024-01-29T09:28
2024-01-29T16:44
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Армия России активно продвигается вперед на Харьковском направлении, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х."Критическая ситуация разворачивается в Харьковской области, где Вооруженные силы России прорвали слабый украинский фронт", — отметил он.Репке также подчеркнул, что российским военным удалось взять под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.В воскресенье в Минобороны сообщили, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а 21 января освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240128/initsiativa-1923950305.html
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в мире, россия, харьковская область, германия
В мире, Россия, Харьковская область, Германия
"Ситуация критическая": в Германии сообщили о катастрофе ВСУ под Харьковом
Журналист Репке: ВС РФ продвигаются вперед на Харьковском направлении