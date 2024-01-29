У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами
ФСБ нашла у троих жителей Калининградской области карты с секретными объектами
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Калининградской области в ходе оперативных мероприятий нашли у троих жителей региона карты местности с секретными объектами, это подтвердили специалисты штаба Балтийского Флота, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.
"УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность трех жителей региона <...> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные", - говорится в сообщении.
Отмечено, что Калининградская область - эксклав, который окружен недружественными странами, с учетом проведения Россией специальной военной операции на территории Украины защита государственной тайны приобрела особое значение. Ответственность за совершение преступлений, связанных с разглашением сведений, составляющих государственную тайну, предусмотрена статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
"В целях пресечения противоправной деятельности фигурантам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.