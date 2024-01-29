https://ria.ru/20240129/karta-1924175173.html

У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами

У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами - РИА Новости, 29.01.2024

У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами

Сотрудники УФСБ по Калининградской области в ходе оперативных мероприятий нашли у троих жителей региона карты местности с секретными объектами, это подтвердили... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:23

2024-01-29T16:23

2024-01-29T16:23

калининградская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Калининградской области в ходе оперативных мероприятий нашли у троих жителей региона карты местности с секретными объектами, это подтвердили специалисты штаба Балтийского Флота, сообщает пресс-служба регионального ФСБ. "УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность трех жителей региона <...> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные", - говорится в сообщении. Отмечено, что Калининградская область - эксклав, который окружен недружественными странами, с учетом проведения Россией специальной военной операции на территории Украины защита государственной тайны приобрела особое значение. Ответственность за совершение преступлений, связанных с разглашением сведений, составляющих государственную тайну, предусмотрена статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы. "В целях пресечения противоправной деятельности фигурантам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

калининградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия