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У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами - РИА Новости, 29.01.2024
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16:23 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/karta-1924175173.html
У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами
У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами - РИА Новости, 29.01.2024
У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами
Сотрудники УФСБ по Калининградской области в ходе оперативных мероприятий нашли у троих жителей региона карты местности с секретными объектами, это подтвердили... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:23
2024-01-29T16:23
калининградская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Калининградской области в ходе оперативных мероприятий нашли у троих жителей региона карты местности с секретными объектами, это подтвердили специалисты штаба Балтийского Флота, сообщает пресс-служба регионального ФСБ. "УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность трех жителей региона &lt;...&gt; в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные", - говорится в сообщении. Отмечено, что Калининградская область - эксклав, который окружен недружественными странами, с учетом проведения Россией специальной военной операции на территории Украины защита государственной тайны приобрела особое значение. Ответственность за совершение преступлений, связанных с разглашением сведений, составляющих государственную тайну, предусмотрена статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы. "В целях пресечения противоправной деятельности фигурантам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html
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калининградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Калининградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами

ФСБ нашла у троих жителей Калининградской области карты с секретными объектами

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Калининградской области в ходе оперативных мероприятий нашли у троих жителей региона карты местности с секретными объектами, это подтвердили специалисты штаба Балтийского Флота, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.
"УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность трех жителей региона <...> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что Калининградская область - эксклав, который окружен недружественными странами, с учетом проведения Россией специальной военной операции на территории Украины защита государственной тайны приобрела особое значение. Ответственность за совершение преступлений, связанных с разглашением сведений, составляющих государственную тайну, предусмотрена статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
"В целях пресечения противоправной деятельности фигурантам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.
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Калининградская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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