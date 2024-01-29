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Такер Карлсон обрушился с критикой на сенаторов, призывающих бомбить Иран - РИА Новости, 29.01.2024
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06:54 29.01.2024 (обновлено: 06:55 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/karlson-1924054762.html
Такер Карлсон обрушился с критикой на сенаторов, призывающих бомбить Иран
Такер Карлсон обрушился с критикой на сенаторов, призывающих бомбить Иран - РИА Новости, 29.01.2024
Такер Карлсон обрушился с критикой на сенаторов, призывающих бомбить Иран
Американский журналист Такер Карлсон назвал душевнобольными сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма и от штата Техас Джона Корнина, которые призвали... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:54
2024-01-29T06:55
иордания
сша
такер карлсон
линдси грэм
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал душевнобольными сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма и от штата Техас Джона Корнина, которые призвали правительство США нанести удар по Ирану в ответ на атаку военной базы ВС США, в результате которой погибли три американских военных и более 30 пострадали. Ранее Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана – "не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии". На свой странице в соцсети X Карлсон выложил скриншот с твитами Грэма и Джона Корнина. Грэм призвал "сильно ударить по Ирану", а сенатор от Техаса написал: "Атаковать Тегеран". "Чертовы душевнобольные", - написал Карлсон, комментируя сообщения политиков. Агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией США, ранее сообщало, что США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана, после того как три американских военнослужащих погибли в результате нападения на базу США на севере Иордании. Ранее Центральное командование заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии. Центральное командование ВС США (CENTCOM) также заявило, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании военнослужащих выросло до 34, восьми из них потребовалась эвакуация.
https://ria.ru/20231223/ssha-1917670842.html
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иордания, сша, такер карлсон, линдси грэм, джон корнин, иран, вооруженные силы сша, в мире
Иордания, США, Такер Карлсон, Линдси Грэм, Джон Корнин, Иран, Вооруженные силы США, В мире
Такер Карлсон обрушился с критикой на сенаторов, призывающих бомбить Иран

Журналист Карлсон назвал призывающих атаковать Иран сенаторов душевнобольными

© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал душевнобольными сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма и от штата Техас Джона Корнина, которые призвали правительство США нанести удар по Ирану в ответ на атаку военной базы ВС США, в результате которой погибли три американских военных и более 30 пострадали.
Ранее Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана – "не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии".
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На свой странице в соцсети X Карлсон выложил скриншот с твитами Грэма и Джона Корнина. Грэм призвал "сильно ударить по Ирану", а сенатор от Техаса написал: "Атаковать Тегеран".
"Чертовы душевнобольные", - написал Карлсон, комментируя сообщения политиков.
Агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией США, ранее сообщало, что США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана, после того как три американских военнослужащих погибли в результате нападения на базу США на севере Иордании.
Ранее Центральное командование заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии. Центральное командование ВС США (CENTCOM) также заявило, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании военнослужащих выросло до 34, восьми из них потребовалась эвакуация.
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ИорданияСШАТакер КарлсонЛиндси ГрэмДжон КорнинИранВооруженные силы СШАВ мире
 
 
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