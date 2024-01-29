Такер Карлсон обрушился с критикой на сенаторов, призывающих бомбить Иран
Журналист Карлсон назвал призывающих атаковать Иран сенаторов душевнобольными
© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал душевнобольными сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма и от штата Техас Джона Корнина, которые призвали правительство США нанести удар по Ирану в ответ на атаку военной базы ВС США, в результате которой погибли три американских военных и более 30 пострадали.
Ранее Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана – "не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии".
На свой странице в соцсети X Карлсон выложил скриншот с твитами Грэма и Джона Корнина. Грэм призвал "сильно ударить по Ирану", а сенатор от Техаса написал: "Атаковать Тегеран".
"Чертовы душевнобольные", - написал Карлсон, комментируя сообщения политиков.
Агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией США, ранее сообщало, что США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана, после того как три американских военнослужащих погибли в результате нападения на базу США на севере Иордании.
Ранее Центральное командование заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии. Центральное командование ВС США (CENTCOM) также заявило, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании военнослужащих выросло до 34, восьми из них потребовалась эвакуация.