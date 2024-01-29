https://ria.ru/20240129/kanal-1924149898.html

Суд оштрафовал распространителя канала "Clubbing TV" за клипы с ЛГБТ*

Суд оштрафовал распространителя канала "Clubbing TV" за клипы с ЛГБТ* - РИА Новости, 29.01.2024

Суд оштрафовал распространителя канала "Clubbing TV" за клипы с ЛГБТ*

Таганский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей российского распространителя развлекательного кабельного телеканала "Clubbing TV" за демонстрацию... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:06

2024-01-29T15:06

2024-01-29T15:06

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей российского распространителя развлекательного кабельного телеканала "Clubbing TV" за демонстрацию несовершеннолетним в музыкальных клипах ЛГБТ*-тематики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ООО "Дот ДТехнолоджи" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона", - рассказал собеседник агентства. "Clubbing TV" – французский развлекательный канал, посвященный электронной и танцевальной музыке, в России входит в несколько кабельных и интернет-пакетов. Ранее распространитель "Дот ДТехнолоджи" уже привлекался к ответственности по аналогичной статье КоАП, но отделался предупреждением. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240123/shtrafy-1922951701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, происшествия, москва