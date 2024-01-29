https://ria.ru/20240129/kafe-1924073164.html

В красноярском кафе отказались обслужить инвалида из-за собаки-поводыря

В красноярском кафе отказались обслужить инвалида из-за собаки-поводыря - РИА Новости, 29.01.2024

В красноярском кафе отказались обслужить инвалида из-за собаки-поводыря

Продавец точки быстрого питания в Красноярске отказался обслужить инвалида по зрению из-за сопровождавшей его собаки-поводыря, сообщил региональный главк... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:09

2024-01-29T10:09

2024-01-29T10:46

происшествия

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Продавец точки быстрого питания в Красноярске отказался обслужить инвалида по зрению из-за сопровождавшей его собаки-поводыря, сообщил региональный главк Роспотребнадзора. "Инвалид по зрению в сопровождении собаки-проводника зашел в кафе. <...> Продавец сообщил, что с собаками в кафе находиться запрещено. Несмотря на то, что собака была в полном комплекте снаряжения, на шлейке имелось специальное обозначение с надписью "собака слепого проводник", а также аргумент мужчины о незаконности такого запрета, продавец в предоставлении услуг питания отказал", — указали в ведомстве.Инцидент произошел в кафе "ДёнДёнер" на улице Петра Словцова. За отказ обслужить инвалида по зрению Роспотребнадзор назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде предупреждения.

https://ria.ru/20230130/delo-1848374642.html

красноярск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)