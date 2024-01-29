https://ria.ru/20240129/izvineniya-1924180085.html

Родители россиянина принесли извинения губернатору Пхукета за дебош сына

Родители россиянина принесли извинения губернатору Пхукета за дебош сына - РИА Новости, 29.01.2024

Родители россиянина принесли извинения губернатору Пхукета за дебош сына

Родители 26-летнего россиянина принесли извинения губернатору тайского Пхукета за дебош их сына, который в середине января с топором ворвался в здание... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:40

2024-01-29T16:40

2024-01-29T16:46

пхукет (остров)

таиланд

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Родители 26-летнего россиянина принесли извинения губернатору тайского Пхукета за дебош их сына, который в середине января с топором ворвался в здание администрации региона, сообщает местное издание Phuket News. По его данным, во время встречи с губернатором Пхукета Сопоном Суваннаратом и его супругой Бусади Суваннарат родители молодого россиянина, чье имя не сообщается, принесли извинения за его поведение в здании администрации Пхукета, где он разбил топором стеклянную дверь в офис главы региона. Позже молодой человек был задержан и доставлен в больницу Вачира, у него диагностировали проблемы с психическим здоровьем. Также в ходе расследования выяснилось, что иностранец украл у местного жителя мотоцикл, припаркованный перед ближайшим магазином. Ожидалось, что после того, как ему введут успокоительное и оставят под наблюдением, мужчине будут предъявлены обвинения, также рассматривалась возможная депортация. Как сообщает издание, после встречи семьи россиян с губернатором информации о выдвинутых обвинениях и принудительном возвращении на родину не поступало. Уточняется, что в ответ на принесенные извинения Сопон Суваннарат призвал родителей позаботиться о сыне, а также предостеречь соотечественников от совершения подобных преступлений. В начале января глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Лертчай Вангтракулди сообщил, что во время новогодних праздников Россия лидировала среди стран мира по турпотоку на курортном Пхукете, ежедневное число прибывающих россиян достигало 5 тысяч человек. Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовой въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20240119/debosh-1922294819.html

https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html

пхукет (остров)

таиланд

россия

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пхукет (остров), таиланд, россия