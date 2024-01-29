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СМИ: Израиль нанес удар по центру иранских советников в Дамаске - РИА Новости, 29.01.2024
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Война в Сирии
 
14:52 29.01.2024 (обновлено: 16:02 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/izrail-1924145208.html
СМИ: Израиль нанес удар по центру иранских советников в Дамаске
СМИ: Израиль нанес удар по центру иранских советников в Дамаске - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: Израиль нанес удар по центру иранских советников в Дамаске
Израильская армия обстреляла центр иранских военных советников в Сирии, сообщило иранское госагентство Tasnim. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:52
2024-01-29T16:02
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ТЕГЕРАН, 29 янв — РИА Новости. Израильская армия обстреляла центр иранских военных советников в Сирии, сообщило иранское госагентство Tasnim.&quot;Израиль атаковал иранский центр военных советников в районе Саида Зейнаб в пригороде Дамаска, несколько человек погибли и получили ранения&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что при ударе погибли два мирных жителя. Кроме того, уничтожены несколько жилых домов. Агентство не уточнило, есть ли жертвы среди иранских советников.В свою очередь, Минобороны Сирии заявило, что при израильских авиаударах погибли и ранены несколько мирных жителей. Уточняется, что атака шла со стороны Голанских высот. Под обстрел попали населенные пункты к югу от Дамаска.ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории Сирии. В частности, 20 января при воздушной атаке на Дамаск погибли четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, жертвами стали несколько мирных сирийцев. Как уточнили СМИ, среди погибших офицеров иранского военного формирования оказался заместитель главы разведки спецподразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал Садег Омидзаде.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва расценивает продолжающиеся атаки на Сирию как "грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права".
https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, иран
В мире, Израиль, Дамаск (город), Война в Сирии, Сирия, Иран
СМИ: Израиль нанес удар по центру иранских советников в Дамаске

Tasnim: Израиль нанес удар по центру иранских советников в Дамаске

© Фото : Tasnim News AgencyИзраиль нанес удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска
Израиль нанес удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Tasnim News Agency
Израиль нанес удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска
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ТЕГЕРАН, 29 янв — РИА Новости. Израильская армия обстреляла центр иранских военных советников в Сирии, сообщило иранское госагентство Tasnim.
«

"Израиль атаковал иранский центр военных советников в районе Саида Зейнаб в пригороде Дамаска, несколько человек погибли и получили ранения", — говорится в публикации.

Отмечается, что при ударе погибли два мирных жителя. Кроме того, уничтожены несколько жилых домов. Агентство не уточнило, есть ли жертвы среди иранских советников.
В свою очередь, Минобороны Сирии заявило, что при израильских авиаударах погибли и ранены несколько мирных жителей. Уточняется, что атака шла со стороны Голанских высот. Под обстрел попали населенные пункты к югу от Дамаска.
ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории Сирии. В частности, 20 января при воздушной атаке на Дамаск погибли четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, жертвами стали несколько мирных сирийцев. Как уточнили СМИ, среди погибших офицеров иранского военного формирования оказался заместитель главы разведки спецподразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал Садег Омидзаде.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва расценивает продолжающиеся атаки на Сирию как "грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права".
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