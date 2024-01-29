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Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами - РИА Новости, 29.01.2024
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13:58 29.01.2024 (обновлено: 14:02 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ispaniya-1924130325.html
Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами
Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами - РИА Новости, 29.01.2024
Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами
Национальная полиция Испании сообщила, что раскрыла предполагаемую преступную сеть, которая незаконно заполучала тела усопших и продавала их университетам. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:58
2024-01-29T14:02
в мире
испания
валенсия (область)
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МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Национальная полиция Испании сообщила, что раскрыла предполагаемую преступную сеть, которая незаконно заполучала тела усопших и продавала их университетам. "Агенты национальной полиции ликвидировали в Валенсии преступную сеть, связанную с продажей тел. Они подделывали документы, чтобы забирать тела из больниц и домов престарелых, а затем продавали их университетам для изучения по цене 1,2 тысячи евро за каждое тело", - говорится в пресс-релизе полиции. Отмечается, что преступники искали усопших, у которых не было родственников, предпочтительно иностранцев. Добавляется, что один университет заплатил организации более пяти тысяч евро за сожжение 11 тел после их изучения, однако ни один крематорий Валенсии не располагает данными об этих кремациях. Полиция подозревает, что предполагаемые преступники расчленили тела и для экономии денежных средств провели только одну процедуру кремации.
https://ria.ru/20231215/ispaniya-1916070927.html
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в мире, испания, валенсия (область)
В мире, Испания, Валенсия (область)
Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами

Полиция Испании раскрыла преступную сеть, продававшую тела умерших университетам

© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
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МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Национальная полиция Испании сообщила, что раскрыла предполагаемую преступную сеть, которая незаконно заполучала тела усопших и продавала их университетам.
"Агенты национальной полиции ликвидировали в Валенсии преступную сеть, связанную с продажей тел. Они подделывали документы, чтобы забирать тела из больниц и домов престарелых, а затем продавали их университетам для изучения по цене 1,2 тысячи евро за каждое тело", - говорится в пресс-релизе полиции. Отмечается, что преступники искали усопших, у которых не было родственников, предпочтительно иностранцев.
Добавляется, что один университет заплатил организации более пяти тысяч евро за сожжение 11 тел после их изучения, однако ни один крематорий Валенсии не располагает данными об этих кремациях. Полиция подозревает, что предполагаемые преступники расчленили тела и для экономии денежных средств провели только одну процедуру кремации.
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