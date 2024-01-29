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СМИ: в Иране отвергли причастность к атаке на базу США - РИА Новости, 29.01.2024
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07:50 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/iran-1924057316.html
СМИ: в Иране отвергли причастность к атаке на базу США
СМИ: в Иране отвергли причастность к атаке на базу США - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: в Иране отвергли причастность к атаке на базу США
Иран не имеет отношения к воскресной атаке беспилотника на базу вооруженных сил США, в результате которой погибли трое американских военных и десятки... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:50
2024-01-29T07:50
сша
иордания
иран
джо байден
вооруженные силы сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Иран не имеет отношения к воскресной атаке беспилотника на базу вооруженных сил США, в результате которой погибли трое американских военных и десятки пострадали, заявил иранскому агентству IRNA в воскресенье вечером неназванный представитель Исламской Республики Иран в ООН. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на северо-востоке Иордании. Центральное командование ВС США (CENTCOM) также заявило, что число пострадавших при атаке на базу США военнослужащих выросло до 34, восьми из них потребовалась эвакуация. Согласно заявлению официального представителя правительства Иордании, нападению подвергалась американская военная база "эт-Танф", расположенная около иорданской границы со стороны Сирии. "Иран не имеет никакого отношения к нападению на американскую базу", - заявил агентству неназванный представитель. По данным агентства, миссия Ирана в ООН сделала это заявление, так как администрация президента США Джо Байдена и некоторые республиканцы "пытались связать" нападение на базу "эт-Танф" с Ираном.
https://ria.ru/20240129/karlson-1924054762.html
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сша, иордания, иран, джо байден, вооруженные силы сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Иордания, Иран, Джо Байден, Вооруженные силы США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: в Иране отвергли причастность к атаке на базу США

IRNA: представитель Ирана в ООН отверг причастность Тегерана к атаке на базу США

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Иран не имеет отношения к воскресной атаке беспилотника на базу вооруженных сил США, в результате которой погибли трое американских военных и десятки пострадали, заявил иранскому агентству IRNA в воскресенье вечером неназванный представитель Исламской Республики Иран в ООН.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на северо-востоке Иордании. Центральное командование ВС США (CENTCOM) также заявило, что число пострадавших при атаке на базу США военнослужащих выросло до 34, восьми из них потребовалась эвакуация.
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Согласно заявлению официального представителя правительства Иордании, нападению подвергалась американская военная база "эт-Танф", расположенная около иорданской границы со стороны Сирии.
"Иран не имеет никакого отношения к нападению на американскую базу", - заявил агентству неназванный представитель.
По данным агентства, миссия Ирана в ООН сделала это заявление, так как администрация президента США Джо Байдена и некоторые республиканцы "пытались связать" нападение на базу "эт-Танф" с Ираном.
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СШАИорданияИранДжо БайденВооруженные силы СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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