Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении
Лукашенко об успехе в импортозамещении: Минск и Москву не поставили на колени
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Петербурге
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Петербурге
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве удалось многое сделать в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Западу не удалось поставить две страны на колени.
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"Главная задача в промышленной сфере – активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь много сделано, мы многое сделали… Нас не удалось поставить на колени. Наоборот, мы мобилизовались", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
Он отметил, что подписано базовое межправительственное соглашение о признании технологических операций в Союзном государства, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. Лукашенко сообщил, что он с президентом России Владимиром Путиным проанализировал работу в этой сфере.
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"Убежден, что подготовленный к подписанию (в ходе ВГС – ред.) декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций. Правительствам следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации", - сказал Лукашенко.
По его словам, ключевыми на заседании Высшего госсовета являются доклады правительств о выполнении основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. В повестке также утверждение нового программного документа на очередной трехлетний цикл - на 2024-2026 годы, который предполагает продолжение работы по укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле.