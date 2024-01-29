https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html

Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении

Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении - РИА Новости, 29.01.2024

Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве удалось многое сделать в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Западу не удалось РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:28

2024-01-29T16:28

2024-01-29T16:28

союзное государство

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

владимир путин

экономика

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве удалось многое сделать в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Западу не удалось поставить две страны на колени. "Главная задача в промышленной сфере – активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь много сделано, мы многое сделали… Нас не удалось поставить на колени. Наоборот, мы мобилизовались", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник. Он отметил, что подписано базовое межправительственное соглашение о признании технологических операций в Союзном государства, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. Лукашенко сообщил, что он с президентом России Владимиром Путиным проанализировал работу в этой сфере. "Убежден, что подготовленный к подписанию (в ходе ВГС – ред.) декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций. Правительствам следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации", - сказал Лукашенко. По его словам, ключевыми на заседании Высшего госсовета являются доклады правительств о выполнении основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. В повестке также утверждение нового программного документа на очередной трехлетний цикл - на 2024-2026 годы, который предполагает продолжение работы по укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле.

https://ria.ru/20240129/putin-1924163744.html

https://ria.ru/20240129/konflikty-1924174062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, экономика