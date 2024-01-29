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Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении - РИА Новости, 29.01.2024
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Союзное государство
 
16:28 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html
Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении
Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении - РИА Новости, 29.01.2024
Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве удалось многое сделать в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Западу не удалось РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:28
2024-01-29T16:28
союзное государство
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
экономика
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве удалось многое сделать в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Западу не удалось поставить две страны на колени. "Главная задача в промышленной сфере – активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь много сделано, мы многое сделали… Нас не удалось поставить на колени. Наоборот, мы мобилизовались", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник. Он отметил, что подписано базовое межправительственное соглашение о признании технологических операций в Союзном государства, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. Лукашенко сообщил, что он с президентом России Владимиром Путиным проанализировал работу в этой сфере. "Убежден, что подготовленный к подписанию (в ходе ВГС – ред.) декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций. Правительствам следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации", - сказал Лукашенко. По его словам, ключевыми на заседании Высшего госсовета являются доклады правительств о выполнении основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. В повестке также утверждение нового программного документа на очередной трехлетний цикл - на 2024-2026 годы, который предполагает продолжение работы по укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле.
https://ria.ru/20240129/putin-1924163744.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, экономика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика
Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении

Лукашенко об успехе в импортозамещении: Минск и Москву не поставили на колени

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Петербурге
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Петербурге
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве удалось многое сделать в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Западу не удалось поставить две страны на колени.
«
"Главная задача в промышленной сфере – активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь много сделано, мы многое сделали… Нас не удалось поставить на колени. Наоборот, мы мобилизовались", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Он отметил, что подписано базовое межправительственное соглашение о признании технологических операций в Союзном государства, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. Лукашенко сообщил, что он с президентом России Владимиром Путиным проанализировал работу в этой сфере.
«
"Убежден, что подготовленный к подписанию (в ходе ВГС – ред.) декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций. Правительствам следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации", - сказал Лукашенко.
По его словам, ключевыми на заседании Высшего госсовета являются доклады правительств о выполнении основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. В повестке также утверждение нового программного документа на очередной трехлетний цикл - на 2024-2026 годы, который предполагает продолжение работы по укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЭкономика
 
 
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