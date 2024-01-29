https://ria.ru/20240129/haval-1924086299.html

Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России

Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 29.01.2024

Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России

Официальный представитель бренда Haval на российском рынке, компания "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", отзывает 32 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:14

2024-01-29T11:14

2024-01-29T12:21

экономика

авто

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Официальный представитель бренда Haval на российском рынке, компания "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", отзывает 32 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.У указанных машин существует вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением, что может привести к короткому замыканию и оплавлению разъема. На всех автомобилях доработают разъем жгута проводов, чтобы исключить риск попадания влаги. Компания оповестит автовладельцев о необходимости приехать на ближайший сервис, для них эти работы будут бесплатными.

https://ria.ru/20240118/avtovaz-1922120472.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)