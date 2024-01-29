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Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 29.01.2024
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11:14 29.01.2024 (обновлено: 12:21 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/haval-1924086299.html
Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России
Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 29.01.2024
Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России
Официальный представитель бренда Haval на российском рынке, компания "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", отзывает 32 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:14
2024-01-29T12:21
экономика
авто
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Официальный представитель бренда Haval на российском рынке, компания "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", отзывает 32 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.У указанных машин существует вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением, что может привести к короткому замыканию и оплавлению разъема. На всех автомобилях доработают разъем жгута проводов, чтобы исключить риск попадания влаги. Компания оповестит автовладельцев о необходимости приехать на ближайший сервис, для них эти работы будут бесплатными.
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экономика, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Экономика, Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России

Haval отзывает 32 тысячи машин в РФ из-за возможных проблем с электропроводкой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип автомобиля Haval H6 на бамперной сетке машины
Логотип автомобиля Haval H6 на бамперной сетке машины - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип автомобиля Haval H6 на бамперной сетке машины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Официальный представитель бренда Haval на российском рынке, компания "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", отзывает 32 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.
У указанных машин существует вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением, что может привести к короткому замыканию и оплавлению разъема.
На всех автомобилях доработают разъем жгута проводов, чтобы исключить риск попадания влаги.
Компания оповестит автовладельцев о необходимости приехать на ближайший сервис, для них эти работы будут бесплатными.
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ЭкономикаАвтоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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